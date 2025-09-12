Guardiola e la battuta in conferenza su Donnarumma: l'occhiolino fa ridere tutti

Pep Guardiola prepara il derby con lo United e parla del possibile esordio di Gigi Donnarumma . Il tecnico del Manchester City è stato protagonista di un siparietto divertente nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida con il Manchester United. Quando gli è stato chiesto il motivo dell'acquisto di Donnarumma e cosa potrebbe dare in più alla squadra, il tecnico spagnolo ha detto: "Gigio è così alto. Ecco cosa ci dà", accompagnando le sue parole con un occhiolino che ha scatenato i sorrisi dei cronisti. "È enorme. Vogliamo che tutti i portieri sappiano parare i palloni, dare fiducia alla squadra, personalità, grande presenza sui palcoscenici più importanti. Nella scorsa stagione di Champions League al Villa Park, Anfield, ha dimostrato in molte partite la sua bravura. Subirà goal, questo è certo. Ma tutti noi cercheremo di aiutarlo affinché non accada".

Donnarumma e le differenze con Ederson

L'ingaggio di Donnarumma è stata "una grande occasione arrivata dal mercato", ha proseguito Guardiola. "Ha 26 anni e una grande esperienza con grandi club e la nazionale italiana". Sulle differenze con Ederson: "Cerco sempre di adattarmi alla qualità dei giocatori. Non pretenderò mai che Gigio faccia qualcosa che lo metterebbe a disagio. Ederson è uno dei migliori giocatori che abbia mai visto nella distribuzione, sia a breve che a lungo raggio. Non abbiamo preso Gigio per fare quello che ha fatto Ederson. Gigio ha altre qualità".