Premier League, tris per Arsenal e Tottenham. Chelsea beffato dal Brentford al 94'  

Sabato ricchissimo in Premier League, dove si sta giocando la quarta giornata. Il programma odierno si è chiuso in notturna con il pareggio del Chelsea, che è stato fermato nella tana del Brentford per 2-2: a Schade risponde Palmer, poi Caicedo decide illude e la beffa la firma Carvalho al 94'. Sfuma la vetta solitaria: l'undici di Maresca è secondo con 8 punti. A guidare il gruppo di testa c’è l’Arsenal che domina con un 3-0 il Nottingham Forest, ottenendo la terza vittoria e il terzo clean sheet in quattro partite. I gol sono di Zubimendi (doppietta, con un gran destro al volo al 32’) e Gyokeres, servito da Eze. Nonostante tanti infortuni, i Gunners brillano, con Madueke tra i migliori in campo. Nel Forest esordio in Premier per Nicolò Savona, ma con un errore di posizionamento sul gol del 2-0.