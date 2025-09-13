Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Premier League, tris per Arsenal e Tottenham. Chelsea beffato dal Brentford al 94'  

Il Newcastle supera 1-0 il Wolverhampton con gol di Woltemade, mentre il Fulham vince in extremis contro il Leeds con un’autorete di Gudmundsson
Premier League, tris per Arsenal e Tottenham. Chelsea beffato dal Brentford al 94'
2 min

Sabato ricchissimo in Premier League, dove si sta giocando la quarta giornata. Il programma odierno si è chiuso in notturna con il pareggio del Chelsea, che è stato fermato nella tana del Brentford per 2-2: a Schade risponde Palmer, poi Caicedo decide illude e la beffa la firma Carvalho al 94'. Sfuma la vetta solitaria: l'undici di Maresca è secondo con 8 punti. A guidare il gruppo di testa c’è l’Arsenal che domina con un 3-0 il Nottingham Forest, ottenendo la terza vittoria e il terzo clean sheet in quattro partite. I gol sono di Zubimendi (doppietta, con un gran destro al volo al 32’) e Gyokeres, servito da Eze. Nonostante tanti infortuni, i Gunners brillano, con Madueke tra i migliori in campo. Nel Forest esordio in Premier per Nicolò Savona, ma con un errore di posizionamento sul gol del 2-0.

Premier League, le altre partite 

Nelle zone nobili della classifica, con 9 punti dopo quattro giornate, ci sono Arsenal, Liverpool (una partita in meno), Tottenham e Bournemouth, che batte 2-1 il Brighton con reti di Semenyo (rigore), Scott e Mitoma. Il Tottenham vince 3-0 il derby con il West Ham grazie a Sarr, Bergvall e Van de Ven. Il Newcastle supera 1-0 il Wolverhampton con gol di Woltemade, mentre il Fulham vince in extremis contro il Leeds con un’autorete di Gudmundsson. Pari senza reti tra Everton-Aston Villa e Crystal Palace-Sunderland.

