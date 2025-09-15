"Come Conte e Tuchel": la nuova stretta di mano fa discutere in Championship

Ricordate le scintille tra Conte e Tuchel alla fine di un tesissimo Chelsea-Tottenham 2-2 dell'agosto del 2022? I due arrivarono quasi alle mani dopo una stretta di mano troppo vigorosa da parte dell'allora tecnico del Chelsea che non mollò la presa e fece infuriare l'attuale allenatore del Napoli. Bene, in Championship, la serie b inglese, è successo di nuovo. Questa volta i protagonisti sono stati Will Still, tecnico del Southampton, e John Mousinho, allenatore del Portsmouth, durante il South Coast Derby, giocato al St. Mary's Stadium e terminato senza gol dopo 13 anni di attesa. Evidentemente, come accadde in quel 14 agosto di tre anni fa, l'aria da derby ha acceso il finale di partita e generato qualche nervosismo.