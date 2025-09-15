"Come Conte e Tuchel": la nuova stretta di mano fa discutere in Championship

Ricordate le scintille tra Conte e Tuchel alla fine di un tesissimo Chelsea-Tottenham 2-2 dell'agosto del 2022? I due arrivarono quasi alle mani dopo una stretta di mano troppo vigorosa da parte dell'allora tecnico del Chelsea che non mollò la presa e fece infuriare l'attuale allenatore del Napoli. Bene, in Championship, la serie b inglese, è successo di nuovo. Questa volta i protagonisti sono stati Will Still, tecnico del Southampton, e John Mousinho, allenatore del Portsmouth, durante il South Coast Derby, giocato al St. Mary's Stadium e terminato senza gol dopo 13 anni di attesa. Evidentemente, come accadde in quel 14 agosto di tre anni fa, l'aria da derby ha acceso il finale di partita e generato qualche nervosismo.
Mousinho e Still come Conte e Tuchel
Al momento del saluto tra le due panchine, dopo il triplice fischio, Mousinho ha stretto troppo forte la mano di Still, soprattutto l'ha afferrata con violenza senza lasciarla subito, generando la reazione sorpresa e contrariata del collega. Non si è arrivati allo scontro, come successe a Conte e Tuchel, ma il gesto ha comunque riportato i ricordi indietro nel tempo e scaldato gli animi, oltre a scatenare il dibattito social: "Conte e Tuchel secondo round", ha scritto qualcuno, collegando immediatamente il fatto a quello del 2022.