Sahin riparte dalla Turchia: è il nuovo allenatore dell'Istanbul Basaksehir

"Un giorno speciale": le parole di Sahin

"Per me è un giorno speciale, ho da subito percepito quanto sia prezioso questo ambiente, con un'atmosfera familiare, ma allo stesso tempo competitiva e professionale". Queste le prime dichiarazioni di Nuri Sahin. Il trentasettenne era senza panchina dallo scorso gennaio, quando venne esonerato dopo la sconfitta contro il Bologna in Champions League.