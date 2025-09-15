Sahin riparte dalla Turchia: è il nuovo allenatore dell'Istanbul Basaksehir

© LAPRESSE
Nuova avventura in panchina per Nuri Sahin. Dopo l'esonero avvenuto nella scorsa stagione al Borussia Dortmund, l'ex centrocampista riparte dalla Turchia. Firmato un contratto triennale con l'Istanbul Basaksehir. Prende il posto di Cagdas Atan, dopo la risoluzione avvenuta nei giorni scorsi.
"Un giorno speciale": le parole di Sahin
"Per me è un giorno speciale, ho da subito percepito quanto sia prezioso questo ambiente, con un'atmosfera familiare, ma allo stesso tempo competitiva e professionale". Queste le prime dichiarazioni di Nuri Sahin. Il trentasettenne era senza panchina dallo scorso gennaio, quando venne esonerato dopo la sconfitta contro il Bologna in Champions League.