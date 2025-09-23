LIVERPOOL - Quello che sembrava essere un esordio da sogno si è rapidamente trasformato in un incubo per Giovanni Leoni . Il giovane difensore azzurro, passato dal Parma ai Reds in estate per 31 milioni, ha finalmente debuttato con la sua nuova squadra in EFL Cup, contro il Southampton, ma la sfortuna si è messa di mezzo.

Leoni esce dal campo in barella: le condizioni

Dopo aver vissuto le prime gare di campionato dalla panchina, il tecnico Slot ha scelto l'ex Parma in difesa insieme a Gomez. Protagonista di un grandissimo primo tempo di personalità, che gli è valso tanti applausi allo stadio e complimenti dei tifosi sui social, Leoni è stato costretto ad uscire nel finale (81'), lasciando il campo in barella. Sembra un infortunio grave per il giovane difensore, rimasto a terra e che non è riuscito ad uscire sulle sue gambe. Da valutare ora le sue condizioni, dopo un grande debutto Leoni potrebbe essere costretto ad un lungo stop. Da parte del Liverpool non traspira ottimismo: il difensore è stato visitato e sembra molto dolorante, con Slot che ha i difensori contati dopo l'ultima sessione di mercato.