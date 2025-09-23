Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Leoni shock, brutto infortunio all'esordio con il Liverpool: le sue condizioni

Al debutto con i Reds, il giovane difensore ex Parma gioca una grande partita ma poi è costretto ad uscire dal campo in barella: cosa è successo e come sta
Leoni shock, brutto infortunio all'esordio con il Liverpool: le sue condizioni
1 min
TagsLeoni

LIVERPOOL - Quello che sembrava essere un esordio da sogno si è rapidamente trasformato in un incubo per Giovanni Leoni. Il giovane difensore azzurro, passato dal Parma ai Reds in estate per 31 milioni, ha finalmente debuttato con la sua nuova squadra in EFL Cup, contro il Southampton, ma la sfortuna si è messa di mezzo.

Leoni esce dal campo in barella: le condizioni

Dopo aver vissuto le prime gare di campionato dalla panchina, il tecnico Slot ha scelto l'ex Parma in difesa insieme a Gomez. Protagonista di un grandissimo primo tempo di personalità, che gli è valso tanti applausi allo stadio e complimenti dei tifosi sui social, Leoni è stato costretto ad uscire nel finale (81'), lasciando il campo in barella. Sembra un infortunio grave per il giovane difensore, rimasto a terra e che non è riuscito ad uscire sulle sue gambe. Da valutare ora le sue condizioni, dopo un grande debutto Leoni potrebbe essere costretto ad un lungo stop. Da parte del Liverpool non traspira ottimismo: il difensore è stato visitato e sembra molto dolorante, con Slot che ha i difensori contati dopo l'ultima sessione di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Il Liverpool vince il derbyIl Liverpool batte l'Atletico