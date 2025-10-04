Matteo Lombardo: "Ausilio mi scoprì alla Pro Sesto, oggi vinco negli Emirati con i giovani"

Dalla Pro Sesto a Cristiano Ronaldo. Questa è la storia di Matteo Lombardo , una di quelle favole che il calcio ogni tanto regala: un ragazzo che parte dalla provincia e arriva a gestire un progetto tutto suo negli Emirati Arabi , sotto l’egida della famiglia reale. Con le sue idee, che sono molto chiare, e i suoi principi. «Da giocatore ero un anarchico, in tanti si stupiscono del percorso che ho fatto». Tutto parte dall’oratorio della sua Sesto San Giovanni : «Fu un giovanissimo Piero Ausilio a scoprirmi, nei suoi primi anni di settore giovanile», racconta Lombardo. Lo raggiungiamo mentre segue una partita negli Emirati - i suoi ragazzi, «come se fossero i miei figli» - ma per parlare di calcio e sogni ha sempre tempo. «Lì ho fatto tutta la trafila, poi nel 2003 fu lui a portarmi nelle giovanili dell’Inter. Avevo diciotto anni, giocavo a centrocampo e stavo vivendo un sogno: in quegli anni ero aggregato alla prima squadra, dal 2004 allenata da Roberto Mancini , per me era un grande onore. Fece esordire tanti giovani e io ero tra questi. Mi lasciò tanti insegnamenti, ad esempio come gestire il gruppo». Lì la prima sliding door della sua carriera: «Mi ruppi tibia e perone, mi fermai un anno e dissi addio anche al Mondiale Under 20, vinto poi dall’Argentina di un certo Messi ». Gli incroci della vita lo riportano alla Pro Sesto: «Eravamo in promozione, la situazione era difficile e facevamo tutto noi, dal marketing a scrivere le cronache delle partite. Ma nella vita tutto serve». E anche questa esperienza tornerà.

"Ventura fu segnato dalla mancata qualificazione al Mondiale"

Seconda sliding door: «Mi infortunio due volte al crociato e nel 2013 dico basta». Il passaggio da giocatore ad allenatore fu naturale: «Andavo a seguire le partite della Pro Sesto di Salvatore Cerrone, che è stato il mio padre calcistico, e lì incontrai Daniele Bernazzani, mio allenatore nella Primavera dell’Inter. Nacque tutto così». Da lì l’anno successivo si trasferisce alla Salernitana e nel 2018 è il vice di Gian Piero Ventura, tecnico dell’Under 19: «Un maestro, un visionario, un allenatore di mille idee e grandissimi contenuti che purtroppo è stato sottovalutato. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale visse un processo in diretta ma il calcio italiano stava già vivendo una fase calante. Non raggiungere quell’obiettivo lo ha segnato, a me ha fatto capire cosa volesse dire essere un allenatore». Dopo tre anni a Salerno, Lombardo scalpita e vola al San Fernando, serie C spagnola, dove cura lo sviluppo del settore giovanile. Qui si aprono nuovi orizzonti e gli Emirati lo notano: «L’intenzione era quella di sviluppare un progetto che potesse essere globale e formativo di sviluppo del calcio giovanile in un club straniero. A giugno 2022 arrivo all’Al-Ain».

Al-Ain, il Mondiale per Club contro Juve e City e la Champions con l'Under 23

Oggi Lombardo ha 40 anni e fa il direttore tecnico, dice la sua pagina online, ma forse la definizione è riduttiva: «Mi sento più general manager, curo tutti gli aspetti del club. Alleno l’Under 23 e sì, faccio il direttore tecnico, ma il mio modello è il calcio inglese». Con un pizzico d’Italia: «Ho portato qui Domenico Gualtieri, che attualmente è il nostro head of performance dopo averlo fatto per tanti anni al Milan ». In tre anni e poco più, l’Al-Ain - il Real Madrid emiratino - ha vinto 36 trofei con le varie rappresentative. «È il bello di questo progetto. Ad esempio, in Champions League del Golfo lo scorso anno abbiamo incrociato l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: dal vivo è ancora mostruoso. Questa stagione invece parteciperemo con l’Under 23. È una cosa senza precedenti, un po’ come se la Fiorentina decidesse di far giocare la Conference League alla Primavera. Magari lo facessero anche in Italia, forse allora tornerei...». Intanto le soddisfazioni sono molte, compreso il Mondiale per Club in estate con la prima squadra: «Abbiamo incrociato Juventus e Manchester City, un’emozione per me e per tutti i nostri ragazzi che spesso hanno storie difficili. Ma vedere Amadou Niang, che ho allenato per due anni, marcare Haaland e a fine partita scambiarsi la maglietta con lui è la gratificazione più bella». Guardiola è tra gli allenatori che lo ispirano di più: «E con lui Klopp e Mourinho. Ma anche Phil Jackson e Velasco. E De Zerbi, che ho avuto modo di conoscere quando venne a Dubai lo scorso anno con il Brighton. Una persona eccezionale, spero che possa essere promotore di un cambiamento nel calcio italiano».