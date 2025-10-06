Mourinho, solo un pari contro il Porto: Farioli resta imbattuto

Termina senza reti "O Classico" , la più grande sfida del calcio portoghese tra Porto e Benfica . Una serata speciale per José Mourinho , il grande ex con una Champions League vinta con il Porto e ora sulla panchina del Benfica.

Mourinho, serata da grande ex contro il Porto

Allo Stadio Do Dragao finisce 0-0 una partita con le difese protagoniste, con pochi tiri ed occasioni. Il Porto di Farioli frena dopo aver sempre vinto fin qui, ma mantiene comunque la sua imbattibilità nell'ottava giornata di campionato. Per il Benfica di Mourinho, reduce dalla sconfitta in Champions contro il Chelsea, è un punto importante che lo tiene in scia in classifica dove è terzo con 18 punti, dietro allo Sporting Lisbona (19 punti) e proprio al Porto (22 punti).