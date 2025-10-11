Senza Messi, assist di Lautaro Martinez: l'Argentina batte il Venezuela a Miami

MIAMI (Stati Uniti) - Successo di misura per l'Argentina, che ha superato 1-0 il Venezuela in amichevole a Miami. Senza Leo Messi , che pure è di casa in Florida (gioca nell'Inter Miami ed era sugli spalti dell'Hard Rock Stadium), la nazionale di ct Scaloni si è imposta con gol di Lo Celso al 31' , su assist di Lautaro Martinez . Buona prestazione anche dell'altro "italiano" Nico Paz . L'attaccante dell'Inter ha sfiorato più volte il gol così come ha fatto anche l'altra punta della Albiceleste, Julian Alvarez . Apprezzata dai media argentini anche la prova del giocatore del Como, alla sua prima partita da titolare in nazionale. Tante le parate straordinarie del portiere venezuelano Contreras.

Martedì sfida contro Porto Rico

L'Argentina giocherà un'altra amichevole durante la sosta per le nazionali, martedì prossimo contro Porto Rico sempre in Florida, a Fort Lauderdale. La partita era prevista lunedì a Chicago, ma è stata spostata e posticipata per motivi di sicurezza, dato che nella metropoli dell'Illinois l'amministrazione ha deciso di schierare le truppe federali per ristabilire l'ordine. Il rinvio farà così tardare il rientro in Italia e in Europa dei giocatori convocati dal ct argentino Scaloni, tra i quali Lautaro Martinez e Nico Paz.