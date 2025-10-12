Ex Juve, Samp e Sassuolo, si è ritirato a 39 anni e ora torna in panchina: lo riconoscete?

Reto Ziegler , ex difensore, con trascorsi in Italia con le maglie di Sampdoria , Juventus e Sassuolo , inizia la sua avventura da allenatore. Lo ha annunciato il S ion , club svizzero in cui Ziegler ha concluso la sua carriera lo scorso giugno e nel quale proprio in estate aveva già iniziato a lavorare nello staff dell' Under 19 , prevalentemente come responsabile dell'allenamento specifico dei difensori: sarà il vice di Bruno Pascale alla guida della squadra riserve della società elvetica e ricoprirà anche il ruolo di talent manager.

Ziegler riparte dalla panchina come vice di Pascale: l'annuncio del Sion

Il Sion ha infatti annunciato di aver: "Deciso di cambiare alla guida della sua squadra riserve. Stéphane Sarni, in carica dal 2022, non è più ufficialmente l'allenatore della formazione U21. È stato sostituito dalla coppia Bruno Pascale/Reto Ziegler. Quest'ultimo aveva già diretto la squadra riserve questo fine settimana, assicurando anche una preziosa vittoria contro l'FC Stade-Payerne (1-0)". Il comunicato fa seguito alla nota di ieri, sabato 11 ottobre, con cui il Sion aveva preannunciato l'inizio della nuova avventura di Ziegler: "Arrivato all'FC Sion nel 2015, Ziegler ha disputato oltre 160 partite con la squadra. Reto è stato un giocatore chiave nella vittoria della Coppa di Svizzera del 2015, nella successiva stagione europea e nel ritorno dell'FC Sion nella massima serie la scorsa stagione. Con una brillante carriera internazionale che lo ha portato in Italia, Stati Uniti, Inghilterra e Turchia, ha lasciato il segno nell'FC Sion. Il difensore, con 35 presenze nella nazionale svizzera, ha apportato un valore aggiunto ai giovani calciatori del Vallese".

Ziegler diventa allenatore: "Felice di assumere il mio nuovo ruolo"

"L'impegno di Reto rappresenta una vera opportunità per il nostro centro di formazione. La sua lunga carriera rappresenta una solida base che potrà condividere con i nostri giovani giocatori. Siamo lieti di poterlo supportare in questa nuova fase della sua vita professionale", ha commentato Christophe Moulin, Direttore Sportivo dell'FC Sion. Ziegler ha invece commentato: "Sono felice di assumere il mio nuovo ruolo, questa volta come tecnico. L'FC Sion mi sta a cuore e ha avuto un ruolo fondamentale nella mia carriera da giocatore. Ora desidero trasmettere le mie conoscenze alle giovani generazioni e iniziare un nuovo capitolo della mia carriera".