È morto Mr Manchester United: si chiamava veramente così e aveva un tatuaggio del club in fronte, ecco chi era

È morto Mr Manchester United, aveva 62 anni. Sì, il suo nome era proprio Mr Manchester United, se l'era fatto cambiare legalmente nel 2014 dopo anni di lotte burocratiche. A darne l'annuncio è il Sun, il quotidiano inglese che era riuscito a realizzare il sogno di Marin Zdravkov Lavidzhov - questo il suo vero nome - di visitare Old Trafford. Marin era un operaio edile bulgaro e grande tifoso dei Red Devils, un fan talmente appassionato da decidere di dedicare anima e corpo - letteralmente - allo United.