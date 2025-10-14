Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

È morto Mr Manchester United: si chiamava veramente così e aveva un tatuaggio del club in fronte, ecco chi era

L'annuncio è del Sun, il quotidiano che regalò a questo particolare personaggio la gioia di realizzare il suo più grande sogno: visitare Old Trafford
È morto Mr Manchester United: si chiamava veramente così e aveva un tatuaggio del club in fronte, ecco chi era
2 min

È morto Mr Manchester United, aveva 62 anni. Sì, il suo nome era proprio Mr Manchester United, se l'era fatto cambiare legalmente nel 2014 dopo anni di lotte burocratiche. A darne l'annuncio è il Sun, il quotidiano inglese che era riuscito a realizzare il sogno di Marin Zdravkov Lavidzhov - questo il suo vero nome - di visitare Old Trafford. Marin era un operaio edile bulgaro e grande tifoso dei Red Devils, un fan talmente appassionato da decidere di dedicare anima e corpo - letteralmente - allo United.

La storia di Mr Manchester United

Nel 1999 rimase così sconvolto positivamente dal trionfo sorprendente del Manchester (e dai postumi della sbornia) in Champions League contro il Bayern Monaco (due gol nel recupero, Sheringham al 91' e Solskjaer al 93') che decise di stravolgere la sua vita: non solo l'iter per cambiare all'anagrafe il nome, una battaglia durata quindici anni e terminata con successo nel 2014, ma anche una casa piena di cimeli dei Red Devils, un gatto di nome Beckham e, soprattutto, un tatuaggio in fronte del logo del club. Insomma, un vero folle le cui tracce negli ultimi anni si erano perse e di cui oggi il Sun annuncia la scomparsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Storico Capo Verde, va ai Mondiali!Yousef, il talento di Gaza