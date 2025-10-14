È morto Mr Manchester United: si chiamava veramente così e aveva un tatuaggio del club in fronte, ecco chi era

È morto Mr Manchester United, aveva 62 anni. Sì, il suo nome era proprio Mr Manchester United, se l'era fatto cambiare legalmente nel 2014 dopo anni di lotte burocratiche. A darne l'annuncio è il Sun, il quotidiano inglese che era riuscito a realizzare il sogno di Marin Zdravkov Lavidzhov - questo il suo vero nome - di visitare Old Trafford. Marin era un operaio edile bulgaro e grande tifoso dei Red Devils, un fan talmente appassionato da decidere di dedicare anima e corpo - letteralmente - allo United.
La storia di Mr Manchester United
Nel 1999 rimase così sconvolto positivamente dal trionfo sorprendente del Manchester (e dai postumi della sbornia) in Champions League contro il Bayern Monaco (due gol nel recupero, Sheringham al 91' e Solskjaer al 93') che decise di stravolgere la sua vita: non solo l'iter per cambiare all'anagrafe il nome, una battaglia durata quindici anni e terminata con successo nel 2014, ma anche una casa piena di cimeli dei Red Devils, un gatto di nome Beckham e, soprattutto, un tatuaggio in fronte del logo del club. Insomma, un vero folle le cui tracce negli ultimi anni si erano perse e di cui oggi il Sun annuncia la scomparsa.