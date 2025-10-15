Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il piccolo tifoso sorprende Son con una dolce dedica sui capelli: il siparietto in campo è virale

Ad accorgersi del singolare tributo è stato Kim, che ha richiamato l'attenzione del suo compagno di nazionale di recente passato al Los Angeles FC
2 min

Un bambino si è raso i capelli in modo da far comparire la scritta "Son" sulle tempie: Kim lo fa notare all'ex attaccante del Tottenham e ne è scaturito un siparietto virale sui social. Tutto si è verificato prima del fischio d'inizio dell'amichevole al Seoul World Cup Stadium tra i padroni di casa della Corea del Sud e il Paraguay, quando un gruppo di bambini ha posato per una foto ricordo con i propri idoli. All'ex difensore del Napoli non è passato inosservato il dettaglio e si è così originato un momento di grande tenerezza.

Son, sorpresa al piccolo fan che ricambia emozionato

Son ha infatti battuto con un dito sulla spalla del suo piccolo fan che, girandosi, si è reso conto che era proprio Son che stava cercando di richiamare la sua attenzione. Son ha fatto il segno del pollice in approvazione della sua scelta di omaggiarlo in un modo così singolare. E il suo piccolo tifoso, emozionatissimo, ha ricambiato.

 

Calcio Estero

