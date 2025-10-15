Il piccolo tifoso sorprende Son con una dolce dedica sui capelli: il siparietto in campo è virale

Un bambino si è raso i capelli in modo da far comparire la scritta "Son" sulle tempie: Kim lo fa notare all'ex attaccante del Tottenham e ne è scaturito un siparietto virale sui social. Tutto si è verificato prima del fischio d'inizio dell'amichevole al Seoul World Cup Stadium tra i padroni di casa della Corea del Sud e il Paraguay, quando un gruppo di bambini ha posato per una foto ricordo con i propri idoli. All'ex difensore del Napoli non è passato inosservato il dettaglio e si è così originato un momento di grande tenerezza.