Cristiano Ronaldo Jr brucia le tappe come il papà: è tra i convocati del Portogallo Under 16

Prima storica chiamata per Cristiano Ronaldo Jr , inserito nell'elenco dei convocati del Portogallo Under 16 , in occasione di un torneo amichevole in Turchia . A pochi mesi dal suo esordio con la selezione U15, il figlio di CR7 sta dimostrando di poter bruciare le tappe proprio come il papà.

Cristiano Ronaldo Jr sulle orme del padre: è già tra i convocati del Portogallo Under 16

Cristiano dos Santos, 15enne, ha segnato i suoi primi due gol con la nazionale lusitana contro la Croazia, contribuendo al successo del Portogallo U15 nella finale del torneo Vlatko Markovic (3-2). Il giovane "figlio d'arte", attualmente in forza all'Al-Nassr come papà Cristiano, disputerà un torneo amichevole in Turchia dal 27 ottobre al 5 novembre: i portoghesi affronteranno Galles, Inghilterra e la selezione di casa. Per il figlio di CR7, sarà la prima volta con il Portogallo Under 16.