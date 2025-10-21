"Euro 2032 con l'Italia, un privilegio per la Turchia"

ROMA - "Il calcio è stato il lavoro e la passione della mia vita. Come Presidente della Federazione Calcistica Turca e poi come membro del Comitato Esecutivo Uefa, la mia missione è sempre stata semplice: proteggere il gioco, farlo crescere e unire le persone attraverso di esso. E’ stato un vero onore ricevere il Premio Eccellenza del Mediterraneo. Un momento speciale non solo per me, ma anche per il mio Paese, la Turchia». Lo ha detto Servet Yardimci, ex presidente della TFF, ex membro del Comitato Esecutivo Uefa, attualmente Presidente del Comitato delle Federazioni Nazionali Uefa, parlando alla stampa italiana in occasione del premio Internazionale “Eccellenza del Mediterraneo”, conosciuto come “l’Oscar del Mediterraneo”, che si è svolto a Roma presso il Ministero della Cultura. Yardimci ha sottolineato poi come la Nazionale turca, guidata dall’allenatore italiano Vincenzo Montella, stia ottenendo ottimi risultati e che sia fondamentale sostenere questa squadra. “Montella sta facendo un lavoro straordinario. Abbiamo una generazione e una squadra eccezionali. Montella gestisce i ‘nostri ragazzi’ in un ambiente familiare e positivo. Dobbiamo sostenere questa nazionale, fare tutto il possibile per tranquillizzare i nostri talenti, perché questi sono davvero i nostri ragazzi”.

Yardimci, premiato per il suo contributo sia al calcio europeo che a quello turco ha anche ringraziato il Presidente dell’Uefa Aleksander Čeferin, i colleghi del Comitato Esecutivo Uefa e tutte le federazioni nazionali. “La loro fiducia, amicizia e convinzione nel potere del calcio hanno reso possibile ogni successo. Il calcio è molto più di una passione: è rispetto, disciplina e lavoro di squadra. Unisce le persone come nient’altro al mondo. Da Istanbul a Roma, da Madrid a Londra, il calcio ci connette tutti - senza confini, senza barriere”, ha aggiunto Yardimci che ha ricordato i rapporti diplomatici e i progetti organizzativi realizzati per la Turchia, nel suo lavoro in Uefa. “Abbiamo portato in Turchia eventi come la Supercoppa Uefa 2019, la finale di Champions League 2023, la finale di Europa League 2026, la finale di Conference League 2027, e insieme all’Italia organizzeremo il Campionato Europeo 2032. Questi sforzi sono stati riconosciuti con questo premio”.

“Collaborare con il Presidente della Figc Gabriele Gravina è stato un privilegio, e organizzare insieme Euro 2032 sarà qualcosa di davvero speciale. Non ho dubbi che realizzeremo un torneo capace di unire e ispirare tutta l’Europa. Sarà un torneo emozionante e di altissimo livello. La Turchia è pronta sotto ogni punto di vista per ospitare questi eventi. Grazie alla visione del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, un grande appassionato di calcio, abbiamo strutture eccellenti, stadi moderni, aeroporti, infrastrutture e logistica all’avanguardia. Questo torneo è pienamente meritato”, ha sottolineato Yardimci che riguardo alla collaborazione con l’Italia, ha aggiunto: “La decisione della Uefa è stata corretta: Italia e Turchia sono due paesi europei splendidi, simili per passione calcistica, storia, arte, clima e gastronomia. Non ho dubbi che sarà un torneo spettacolare, e capiremo meglio i benefici per il nostro paese con il tempo”.