venerdì 24 ottobre 2025
Rafa Benitez torna in panchina: ufficiale l'approdo al Panathinaikos

Il tecnico spagnolo affronterà la Roma in Europa League a gennaio
TagsRafa BenitezPanathinaikos

Dopo quasi due anni lontano dai campi, Rafa Benitez torna ad allenare. L’allenatore spagnolo, classe 1960, è stato ufficialmente annunciato come nuovo tecnico del Panathinaikos, squadra in cui milita anche l’italiano Davide Calabria.

Il club greco ha dato la notizia con una nota ufficiale: “Il Panathinaikos accoglie Rafa Benitez come nuovo allenatore del club. Questo è l’inizio di una nuova era”. Per Benitez si tratta di un nuovo capitolo dopo l’esperienza al Celta Vigo, conclusa nel marzo 2024.

Sfida contro la Roma a gennaio

L’ex tecnico di Napoli, Liverpool e Real Madrid aveva guidato la squadra galiziana per 24 partite, totalizzando 24 punti. Ora il suo prossimo obiettivo sarà riportare il Panathinaikos ai vertici del campionato greco. E prepararsi alla sfida di Europa League contro la Roma, in programma a fine gennaio.

