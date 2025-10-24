Rafa Benitez torna in panchina: ufficiale l'approdo al Panathinaikos

Il club greco ha dato la notizia con una nota ufficiale: “Il Panathinaikos accoglie Rafa Benitez come nuovo allenatore del club. Questo è l’inizio di una nuova era”. Per Benitez si tratta di un nuovo capitolo dopo l’esperienza al Celta Vigo, conclusa nel marzo 2024.

Sfida contro la Roma a gennaio

L’ex tecnico di Napoli, Liverpool e Real Madrid aveva guidato la squadra galiziana per 24 partite, totalizzando 24 punti. Ora il suo prossimo obiettivo sarà riportare il Panathinaikos ai vertici del campionato greco. E prepararsi alla sfida di Europa League contro la Roma, in programma a fine gennaio.