Benitez torna in panchina: nuovo allenatore del Panathinaikos, è ufficiale
L'allenatore spagnolo è pronto a vivere la sua prima esperienza alla guida di un club greco: i dettagli dell'accordo
Rafa Benitez torna in panchina: è il nuovo allenatore del Panathinaikos. Ufficiale l'accordo tra il club greco e uno tecnici di maggior successo nel calcio mondiale, vincitore di una Champions League, due Coppe UEFA/Europa League e una Coppa del Mondo per Club.
Benitez al Panathinaikos: i dettagli dell'accordo
Dopo due anni Benitez è di nuovo alla guida di una squadra: contratto fino al 2027 con un'opzione per un'ulteriore stagione. Per mister spagnolo, con trascorsi illustri (Real Madrid, Inter, Liverpool, Chelsea, Napoli, Valencia, Everton, Newcastle e Celta Vigo) è la prima esperienza al timone di una società ellenice. Il Panathinaokos punta forte sull'esperienza di Benitez per far bene in campionato ed Europa League.
