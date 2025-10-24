Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Benitez torna in panchina: nuovo allenatore del Panathinaikos, è ufficiale

L'allenatore spagnolo è pronto a vivere la sua prima esperienza alla guida di un club greco: i dettagli dell'accordo
2 min
TagsBenitezPanathinaikosEuropa League

Rafa Benitez torna in panchina: è il nuovo allenatore del Panathinaikos. Ufficiale l'accordo tra il club greco e uno tecnici di maggior successo nel calcio mondiale, vincitore di una Champions League, due Coppe UEFA/Europa League e una Coppa del Mondo per Club.

Benitez al Panathinaikos: i dettagli dell'accordo

Dopo due anni Benitez è di nuovo alla guida di una squadra: contratto fino al 2027 con un'opzione per un'ulteriore stagione. Per mister spagnolo, con trascorsi illustri (Real Madrid, Inter, Liverpool, Chelsea, Napoli, Valencia, Everton, Newcastle e Celta Vigo) è la prima esperienza al timone di una società ellenice. Il Panathinaokos punta forte sull'esperienza di Benitez per far bene in campionato ed Europa League.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Europa League, risultati e calendarioEuropa League, la classifica