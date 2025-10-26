Brady, una statua per celebrare la stella dei Patriots

Tom Brady è uno dei pochi atleti al mondo che hanno ricevuto un riconoscimento simile, come Diego Maradona a Napoli, oppure come il portoghese Cristiano Ronaldo che ha una sua statua nella sua città natale di Funchal, in Portogallo. Tuttavia, il sette volte campione del Super Bowl ha colto l'occasione per scherzare sulla scultura della stella portoghese. “Quella di Ronaldo è la peggior statua che ho visto - ha commentato Brady - è terribile! Chi l'ha realizzata probabilmente ora non lavora più: per uno scultore è una cosa terrificante perché un'opera del genere può lanciarti verso la celebrità o rovinarti per sempre”.