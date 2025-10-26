Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
L’ex stella del football prende in giro la statua di Cristiano Ronaldo: “Terrificante”

Lo statunitense Tom Brady, leggendario quarterback dei Patriots, critica lo scultore che ha realizzato l'opera di Funchal: "Probabilmente ora non lavora più..."
1 min
TagscalcioRonaldoFunchal

MASSACHUSETTS (Usa) - Il leggendario quarterback statunitense Tom Brady è stato onorato dai New England Patriots con una statua in suo onore durante una cerimonia tenutasi l'8 agosto al Gillette Stadium di Foxborough in Massachusetts. La statua è alta 3,6 metri e celebra i 17 titoli vinti nel corso della sua carriera.

Brady, una statua per celebrare la stella dei Patriots

Tom Brady è uno dei pochi atleti al mondo che hanno ricevuto un riconoscimento simile, come Diego Maradona a Napoli, oppure come il portoghese Cristiano Ronaldo che ha una sua statua nella sua città natale di Funchal, in Portogallo. Tuttavia, il sette volte campione del Super Bowl ha colto l'occasione per scherzare sulla scultura della stella portoghese. “Quella di Ronaldo è la peggior statua che ho visto - ha commentato Brady - è terribile! Chi l'ha realizzata probabilmente ora non lavora più: per uno scultore è una cosa terrificante perché un'opera del genere può lanciarti verso la celebrità o rovinarti per sempre”.

