Liga, Celta corsaro a Pamplona all'ultimo respiro

Non solo clasico , la domenica della 10ª giornata di Liga prevedeva anche altre tre partite che interessavano la seconda metà della classifica. Spicca la vittoria del Celta, che passa per 3-2 a Pamplona, rimontando l'Osasuna, che a sua volta aveva ribaltato lo svantaggio iniziale grazie alla doppietta del solito Budimir. Una doppietta di Jutlglà e la zampata finale di Duran valgono però l'aggancio i classifica ai navarri.

Osasuna-Celta 2-3: cronaca, tabellino e statistiche

Botta e risposta a Maiorca, festa finale Rayo

Il pomeriggio di Liga si era aperto con il pareggio tra Maiorca e Levante, che ha lasciato le due squadre appaiate a 9 punti. Vantaggio ospite con Eyong, pari dei padroni di casa firmato da Maffeo. Nel match che ha chiuso il sabato spagnolo, successo allo scadere del Rayo Vallecano, che piega l'Alaves grazie al guizzo di Alemao.

Maiorca-Levante 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Rayo Vallecano-Alaves 1-0: cronaca, tabellino e statistiche