Carabao Cup, crisi senza fine per il Liverpool. Avanti Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle

Crisi Liverpool, ok le altre big

È ormai una crisi che sembra irreversibile quella del Liverpool, che sembra saper solo perdere: Reds surclassati ad Anfield dalla 'bestia nera' Crystal Palace, che si impone per 3-0 e vola ai quarti. Avanti, più o meno sul velluto, anche le altre big, a partire dall'Arsenal, che regola il Brighton con le reti di Nwaneri e Saka. Vince di rimonta il Manchester City, che va sotto in casa dello Swansea, ma che reagisce trovando le giovani firme dei suoi campioncini Doku, Marmoush e Cherki. Rischia di complicarsi la vita il Chelsea, che si porta avanti 3-0 sul campo dei Wolves, ma che poi rischia la clamorosa rimonta prima di imporsi per 4-3. Si qualifica anche il Newcastle, che fa fuori il Tottenham con un gol per tempo.

