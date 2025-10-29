Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Carabao Cup, crisi senza fine per il Liverpool. Avanti Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle

Nei match degli ottavi di finale, Reds ancora ko, travolti ad Anfield dal Crystal Palace. Volano ai quarti in scioltezza Arteta, Guardiola, Maresca e Tonali
2 min

ROMA - Gol ed emozioni nei cinque match di oggi (29 ottobre) validi per gli ottavi di finale della Carabao Cup, che hanno visto scendere in campo diverse big della Premier League.

Crisi Liverpool, ok le altre big

È ormai una crisi che sembra irreversibile quella del Liverpool, che sembra saper solo perdere: Reds surclassati ad Anfield dalla 'bestia nera' Crystal Palace, che si impone per 3-0 e vola ai quarti. Avanti, più o meno sul velluto, anche le altre big, a partire dall'Arsenal, che regola il Brighton con le reti di Nwaneri e Saka. Vince di rimonta il Manchester City, che va sotto in casa dello Swansea, ma che reagisce trovando le giovani firme dei suoi campioncini Doku, Marmoush e Cherki. Rischia di complicarsi la vita il Chelsea, che si porta avanti 3-0 sul campo dei Wolves, ma che poi rischia la clamorosa rimonta prima di imporsi per 4-3. Si qualifica anche il Newcastle, che fa fuori il Tottenham con un gol per tempo.

Arsenal-Brighton 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Liverpool-Crystal Palace 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

Swansea-Manchester City 1-3: cronaca, statistiche e tabellino

Wolverhampton-Chelsea 3-4: cronaca, statistiche e tabellino

Newcastle-Tottenham 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

