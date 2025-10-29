Coppa di Germania, il Bayern non si ferma più. Leverkusen che spavento

Darmstadt travolgente, passa anche il Friburgo di Grifo

Anche se lo Schalke è ormai una nobile decaduta del calcio tedesco, fa impressione comunque il 4-0 del Darmstadt, con quattro marcatori differenti: Akiyama, Maglica, Hornby e Bialek. Passa anche il Friburgo di Grifo, che firma il raddoppio poco dopo il gol lampo di Matanovic, in casa del Dusseldorf, che accorcia le distanze con El Azzouzi, ma non riesce a completare la rimonta, affondato dalla rete di Scherhant in piendo recupero. Supplementari invece tra Union Berlino ed Arminia Bielefeld dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, con il botta e risposta in avvio di partita tra Querfeld, per i berlinesi, e di Momuluh per gli ospiti. Alla fine la spunta l'Union grazie alla rete di Doekhi.