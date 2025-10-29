Coppa di Germania, il Bayern non si ferma più. Leverkusen che spavento
ROMA - Rullo compressore in Bundesliga, dove guida la classifica a punteggio pieno dopo otto giornate, il Bayern Monaco ha vinto anche sul campo del Colonia nei sedicesimi della Coppa di Germania (turno segnato dalla tragedia avvenuta a Cottbus, dove un tifoso del Lipsia è morto prima della partita).
Fattore Kane, poker Bayern
Bayern Monaco implacabile anche a Colonia. La squadra di Kompany si prende mezz'ora di relax, ma dopo aver incassato il vantaggio del Colonia, firmato da Ache, si desta fino a travolgere i padroni di casa. Sempre decisivo Kane, autore di una doppietta dopo il pari firmto da Luis Diaz. Del giovane Olise la rete del poker bavarese.
Colonia-Bayern Monaco 1-4: cronaca, statistiche e tabellino
Darmstadt travolgente, passa anche il Friburgo di Grifo
Anche se lo Schalke è ormai una nobile decaduta del calcio tedesco, fa impressione comunque il 4-0 del Darmstadt, con quattro marcatori differenti: Akiyama, Maglica, Hornby e Bialek. Passa anche il Friburgo di Grifo, che firma il raddoppio poco dopo il gol lampo di Matanovic, in casa del Dusseldorf, che accorcia le distanze con El Azzouzi, ma non riesce a completare la rimonta, affondato dalla rete di Scherhant in piendo recupero. Supplementari invece tra Union Berlino ed Arminia Bielefeld dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, con il botta e risposta in avvio di partita tra Querfeld, per i berlinesi, e di Momuluh per gli ospiti. Alla fine la spunta l'Union grazie alla rete di Doekhi.
Darmstadt-Schalke 4-0: cronaca, statistiche e tabellino
Fortuna Dusseldorf-Friburgo 1-3: cronaca, statistiche e tabellino
Union Berlino-Arminia Bielefeld 2-1: cronaca, statistiche e tabellino
Leverkusen solo ai supplementari, ok Stoccarda e Kaiserslautern
Nei match del tardo pomeriggio, sofferto passaggio del turno per il Bayer Leverkusen, che doma il Paderborn solamente ai supplementari. Dopo il botta e risposta nei primi novanta minuti tra Grimaldo e Marino, la qualificazione si risolve all'extratime: Michel spaventa le Aspirine portando avanti i padroni di casa, poi le reti di Quansah, Maza e Garcia per la rimonta del Bayer.
Vincono invece nei tempi regolamentari lo Stoccarda, che passa a Mainz con le reti di Jaquez nel primo tempo e di Karazors nella ripresa, ed il Kaiserslautern, che con il gol di Skytta espugna il campo del Greuter Furth. Avanti in pompa magna anche il Magdeburg, che travolge 3-0 a domicilio l'Illertissen con le firme di Breunig, che sbaglia anche un rigore, di Mathisen e di Pesch.
Paderborn-Bayer Leverkusen 2-4: cronaca, statistiche e tabellino
Mainz-Stoccarda 0-2: cronaca, statistiche e tabellino
Greuther Furth-Kaiserslautern 0-1: cronaca, statistiche e tabellino
Illertissen-Magdeburg 0-3: cronaca, statistiche e tabellino
