Premier League, l'Everton frena la corsa del Sunderland. Pari da sbadigli in Liga© Getty Images

Premier League, l'Everton frena la corsa del Sunderland. Pari da sbadigli in Liga

Il club dei Friedkin impone il pareggio ai lanciatissimi black cats, che restano comunque in zona Champions. Inutile 0-0 tra Real Oviedo e Osasuna
Il lunedì europeo proponeva anche il monday night della 10ª giornata di Premier League tra Sunderland ed Everton e il posticipo dell'11° turno di Liga tra il Real Oviedo e l'Osasuna. Entrambe i match si sono chiusi in parità.

L'Everton frena il Sunderland

Allo Stadium of Light piccola impresa dell'Everton dei Friedkin, che rallenta la corsa dello scatenato Sunderland, reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Wolverhampton e Chelsea, e che in caso di successo questa sera sarebbe rimasto secondo da solo alle spalle della capolista Arsenal. E invece la squadra di Moyes è riuscita ad imbrigliare quella di Le Bris, costringendola ad inseguire il risultato dopo il vantaggio lampo dell'Everton firmato da Ndyaie. Il gol del pari, in apertura di ripresa, firmato da Xhaka sembrava poter rilanciare le ambizioni dei Black Cats, che restano però sulla carta, fino al fischio finale. Un pari che comunque consente al Sunderland di agganciare a quota 18 punti il Liverpool e il Bournemouth, appena dietro il Manchester City.

Everton-Sunderland 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Premier League, la classifica

Finisce senza reti tra Real Oviedo e Osasuna

È finita con un pari anche in Liga, con Real Oviedo e Osasuna che si dividono la posta dopo uno 0-0 fin troppo pronosticabile. Si affrontavano infatti i due peggiori attacchi del campionato spagnolo, appena sette gol fatti fin qui per i padroni di casa, nove per gli ospiti. Un punto che serve a poco per entrambe le squadre, che restano impelagate nei bassifondi della classifica e che dovranno sudare per ottenere la salvezza. Intanto però il Real Oviedo lascia il ruolo di fanalino di coda al Girona, mentre l'Osasuna di Alessio Lisci torna a muovere la classifica dopo due ko consecutivi.

