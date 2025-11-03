Premier League, l'Everton frena la corsa del Sunderland. Pari da sbadigli in Liga

Il lunedì europeo proponeva anche il monday night della 10ª giornata di Premier League tra Sunderland ed Everton e il posticipo dell' 11° turno di Liga tra il Real Oviedo e l'Osasuna. Entrambe i match si sono chiusi in parità.

L'Everton frena il Sunderland

Allo Stadium of Light piccola impresa dell'Everton dei Friedkin, che rallenta la corsa dello scatenato Sunderland, reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Wolverhampton e Chelsea, e che in caso di successo questa sera sarebbe rimasto secondo da solo alle spalle della capolista Arsenal. E invece la squadra di Moyes è riuscita ad imbrigliare quella di Le Bris, costringendola ad inseguire il risultato dopo il vantaggio lampo dell'Everton firmato da Ndyaie. Il gol del pari, in apertura di ripresa, firmato da Xhaka sembrava poter rilanciare le ambizioni dei Black Cats, che restano però sulla carta, fino al fischio finale. Un pari che comunque consente al Sunderland di agganciare a quota 18 punti il Liverpool e il Bournemouth, appena dietro il Manchester City.

