Tragedia in Serbia, allenatore muore in campo: giocatori crollano a terra scioccati
Dramma nel campionato di massima divisione, il tecnico Mladen Zizovic muore durante la partita contro il Mladost Lucani
BELGRADO (Serbia) - Dramma nel campionato serbo, la scorsa giornata di campionato è stata segnata dalla morte del tecnico del Radnički 1923 Mladen Zizovic. L’allenatore stava seguendo in panchina la sfida della propria squadra impegnata contro il Mladost Lučani quando è stato colto da un malore letale. Nonostante l’intervento immediato dei medici della squadra, l’allenatore è deceduto.
Zizovic, la reazione dei suoi giocatori in campo
La gravità delle condizioni del tecnico Mladen Zizovic è stata percepita immediatamente dagli spettatori e da tutti coloro che erano nel recinto di gioco. I giocatori del Radnički 1923 - vedendo il loro allenatore in fin di vita - sono crollati a terra scioccati. Le immagini hanno fatto il giro del mondo diventando virale in poco tempo.