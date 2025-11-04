Tragedia in Serbia, allenatore muore in campo: giocatori crollano a terra scioccati

BELGRADO (Serbia) - Dramma nel campionato serbo , la scorsa giornata di campionato è stata segnata dalla morte del tecnico del Radnički 1923 Mladen Zizovic . L’allenatore stava seguendo in panchina la sfida della propria squadra impegnata contro il Mladost Lučani quando è stato colto da un malore letale . Nonostante l’intervento immediato dei medici della squadra, l’allenatore è deceduto.

Zizovic, la reazione dei suoi giocatori in campo

La gravità delle condizioni del tecnico Mladen Zizovic è stata percepita immediatamente dagli spettatori e da tutti coloro che erano nel recinto di gioco. I giocatori del Radnički 1923 - vedendo il loro allenatore in fin di vita - sono crollati a terra scioccati. Le immagini hanno fatto il giro del mondo diventando virale in poco tempo.