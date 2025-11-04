Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tragedia in Serbia, allenatore muore in campo: giocatori crollano a terra scioccati

Tragedia in Serbia, allenatore muore in campo: giocatori crollano a terra scioccati

Dramma nel campionato di massima divisione, il tecnico Mladen Zizovic muore durante la partita contro il Mladost Lucani
1 min
TagscalcioSerbiadramma

BELGRADO (Serbia) - Dramma nel campionato serbo, la scorsa giornata di campionato è stata segnata dalla morte del tecnico del Radnički 1923 Mladen Zizovic. L’allenatore stava seguendo in panchina la sfida della propria squadra impegnata contro il Mladost Lučani quando è stato colto da un malore letale. Nonostante l’intervento immediato dei medici della squadra, l’allenatore è deceduto.

Zizovic, la reazione dei suoi giocatori in campo 

La gravità delle condizioni del tecnico Mladen Zizovic è stata percepita immediatamente dagli spettatori e da tutti coloro che erano nel recinto di gioco. I giocatori del Radnički 1923 - vedendo il loro allenatore in fin di vita - sono crollati a terra scioccati. Le immagini hanno fatto il giro del mondo diventando virale in poco tempo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Werder Brema, il dramma di Klasnic
Unisciti alla community