martedì 4 novembre 2025
La magia dell'FA Cup sbarca in Italia: dal 6 dicembre le partite su Dazn e Eurosport 

La più antica competizione calcistica al mondo sarà coperta fino al 2028: i dettagli
2 min
La magia dell'FA Cup sta per tornare. Grazie a un nuovo accordo tra Warner Bros Discovery e Dazn, le due emittenti portano il cuore del calcio Made in England a tutti i tifosi italiani: arriva la Emirates FA Cup, la principale coppa nazionale inglese, che verrà trasmessa in co-esclusiva solo su Dazn ed Eurosport, fino alla stagione 2027-28.

FA Cup, il secondo turno a inizio dicembre 

La trasmissione della stagione 2025-26 partirà dal secondo turno, al via il 6 dicembre, con le squadre di Premier League impegnate a partire dal terzo turno (dal 10 gennaio 2026) nella più antica competizione calcistica al mondo. "Il nuovo accordo" sottolinea una nota "rafforza e dà continuità alla partnership tra le due aziende, recentemente rinnovata. A breve, infatti, su Dazn sarà disponibile, oltre all'offerta completa di Eurosport, anche l'intrattenimento Warner Bros Discovery, fino al 2026".

 

 

 

