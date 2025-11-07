Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
Mbangula decide l'anticipo di Bundesliga, Rennes corsaro in Ligue 1© Getty Images

Mbangula decide l'anticipo di Bundesliga, Rennes corsaro in Ligue 1

Un gol dell'ex juventino firma la rimonta del Werder sul Wolfsburg. Pari in Liga tra Elche e Real Sociedad
Anche nel resto d'Europa è un venerdì di anticipi, con Bundesliga, Liga e Ligue 1 in campo. In Germania protagonisti due ex della Serie A, entrambi a segno. Ecco come è andata.

Svanberg illude il Wolfsburg, Mbangula lancia il Brema

Nel primo match della 10ª giornata di Bundesliga, vittoria in rimonta per il Werder Brema, che supera 2-1 il Wolfsburg. Ospiti che però chiudono in vantaggio la prima frazione, grazie al gol dell'ex bologonese Svanberg. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa, che trovano il pari con il danese Stage e completano la rimonta grazie all'ex juventino Mbangula.

Werder-Wolfsburg 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Embolo per il blitz del Rennes

La 12ª giornata di Ligue 1 si apre invece con il successo corsaro del Rennes, che passa 1-0 sul campo del Paris FC. A decidere il match dello Stade Jean Bouin, è una rete dello svizzero Embolo nel finale di gara.

Oyarzabal salva la Real Sociedad

Dodicesimo turno anche in Liga, inaugurato dal pareggio per 1-1 tra l'Elche e la Real Sociedad. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete di Rodriguez al 57'. La reazione dei baschi è veemente, ma si concretizza solamente a un minuto dalla fine, con il rigore trasformato da Oyarzabal.

