Mbangula decide l'anticipo di Bundesliga, Rennes corsaro in Ligue 1
Anche nel resto d'Europa è un venerdì di anticipi, con Bundesliga, Liga e Ligue 1 in campo. In Germania protagonisti due ex della Serie A, entrambi a segno. Ecco come è andata.
Svanberg illude il Wolfsburg, Mbangula lancia il Brema
Nel primo match della 10ª giornata di Bundesliga, vittoria in rimonta per il Werder Brema, che supera 2-1 il Wolfsburg. Ospiti che però chiudono in vantaggio la prima frazione, grazie al gol dell'ex bologonese Svanberg. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa, che trovano il pari con il danese Stage e completano la rimonta grazie all'ex juventino Mbangula.
Werder-Wolfsburg 2-1: cronaca, tabellino e statistiche
Embolo per il blitz del Rennes
La 12ª giornata di Ligue 1 si apre invece con il successo corsaro del Rennes, che passa 1-0 sul campo del Paris FC. A decidere il match dello Stade Jean Bouin, è una rete dello svizzero Embolo nel finale di gara.
Oyarzabal salva la Real Sociedad
Dodicesimo turno anche in Liga, inaugurato dal pareggio per 1-1 tra l'Elche e la Real Sociedad. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete di Rodriguez al 57'. La reazione dei baschi è veemente, ma si concretizza solamente a un minuto dalla fine, con il rigore trasformato da Oyarzabal.
Anche nel resto d'Europa è un venerdì di anticipi, con Bundesliga, Liga e Ligue 1 in campo. In Germania protagonisti due ex della Serie A, entrambi a segno. Ecco come è andata.
Svanberg illude il Wolfsburg, Mbangula lancia il Brema
Nel primo match della 10ª giornata di Bundesliga, vittoria in rimonta per il Werder Brema, che supera 2-1 il Wolfsburg. Ospiti che però chiudono in vantaggio la prima frazione, grazie al gol dell'ex bologonese Svanberg. Nella ripresa la reazione dei padroni di casa, che trovano il pari con il danese Stage e completano la rimonta grazie all'ex juventino Mbangula.
Werder-Wolfsburg 2-1: cronaca, tabellino e statistiche