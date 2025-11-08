Premier League, De Ligt trova un gioiello nel recupero: Tottenham-United finisce 2-2

LONDRA (INGHILTERRA) - L'undicesima giornata della Premier League parte con il pirotecnico pareggio tra Tottenham e Manchester United. La sfida, terminata 2-2, ha regalato gol, emozioni e spettacolo. Con questo pareggio gli Spurs e gli uomini di Amorin restano appaiati in classifica a quota 18 e raggiungono, momentaneamente Liverpool, Sunderland e Bornemouth.