sabato 8 novembre 2025
Premier League, De Ligt trova un gioiello nel recupero: Tottenham-United finisce 2-2

Emozioni a non finire nel match valido per l'11esima giornata: un bolide dell'ex juventino permette ad Amorin di evitare il ko
1 min
TagsPremier League

LONDRA (INGHILTERRA) - L'undicesima giornata della Premier League parte con il pirotecnico pareggio tra Tottenham e Manchester United. La sfida, terminata 2-2, ha regalato gol, emozioni e spettacolo. Con questo pareggio gli Spurs e gli uomini di Amorin restano appaiati in classifica a quota 18 e raggiungono, momentaneamente Liverpool, Sunderland e Bornemouth.

Tottenham-Manchester United 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

De Ligt pareggia in extremis

Lo United parte forte e sblocca il risultato dopo mezz'ora, grazie ad un bel gol di Mbeumo, ben servito da Diallo. La ripresa inizia con un cambio negli Spurs: il tecnico Frank lascia in panchina l'ex juventino Kolo Muani, sostitendolo con Odobert. La pressione dei padroni di casa si concretizza nel finale: all'84' arriva il pareggio di Tel, su assist di Udogie (entrato nel corso della ripresa), mentre al 91' Richarlison trova il gol che sembra rompere l'equilibrio. Ma nell'ultimo dei sei minuti di recupero, arriva il pareggio di De Ligt, che permette allo United di evitare il ko e regala ad Amorin un pareggio insperato.

Premier League, la classifica

