La Serie A non chiama Mancini e lui va in Qatar: quanto guadagnerà e i progetti

La sperata telefonata dalla Serie A non è arrivata e così Roberto Mancini ha deciso di accettare la proposta dei qatarioti dell’Al-Sadd che nel frattempo avevano raggiunto l’intesa consensuale per risolvere il contratto con il tecnico spagnolo Felix Sanchez, in precedenza ct del Qatar e dell’Ecuador, e uscito dopo 9 partite totali (2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), e la squadra al sesto posto nella Qatar Stars League. La trattativa con Roberto Mancini è stata portata avanti direttamente dagli emissari del club qatariota. In questo caso, non ha operato un intermediario o un agente: è stato l’ex ct dell’Italia e dell’Arabia Saudita a ricevere direttamente il contratto con una nuova proposta, di poco più alta rispetto alla precedente. La prima sui 6-7 milioni di euro a stagione è stata quindi rivista al rialzo per ottenere l'ok del tecnico di Jesi, che si era preso un momento di riflessione prima di dare una risposta definitiva.

Mancini, niente chiamate dall'Italia

Mancini, si sa, avrebbe voluto fortemente tornare ad allenare in serie A. Ha seguito le vicende di Juve e Fiorentina, ma né dai bianconeri né dalla Viola sono mai partite chiamate ufficiali. Entrambe hanno avuto altri programmi e non hanno pensato all'ex ct della Nazionale. Anche l’Atalanta lo avrebbe affascinato, ma come è noto pure la Dea ha sempre avuto un unico obiettivo per il post Ivan Juric, ovvero Raffaele Palladino. Quando le caselle per le società italiane si sono messe tutte a posto, Mancini ha accettato la proposta dei qatarioti. La giornata di ieri è servita così ad approfondire tutti gli aspetti: il contratto, come richiesto dall'allenatore, prevede una clausola di uscita per l’estate 2026. ù

Exit strategy dal Qatar

L’ultima esperienza in Arabia Saudita ha particolarmente scottato l'ex ct, che ha chiesto e ottenuto la possibilità di lasciare la società di Doha nel caso in cui l’esperienza dovesse andare male e non portare i risultati sperati. Questo è anche un modo per tenersi aperta la possibilità di tornare a lavorare in Italia la prossima estate. L’Al-Sadd è il club campione in carica, ma alle prese con una crisi di risultati in campionato e nella Champions asiatica. La società ha deciso, quindi, di affidarsi a Mancini per il post Felix Sanchez: il tecnico è atteso in questi giorni a Doha, con l’obiettivo è tornare in tempi rapidi ai vertici del calcio del Paese.

L'obiettivo di Mancini

C’è stato un momento in cui Mancini ha sperato anche nel ritorno in Nazionale, nei giorni turbolenti successivi all’addio di Spalletti, ma anche in questo caso non ci sono stati veri contatti con la Figc. Di certo, ha respinto qualche offerta dall’estero e ha fatto sapere che a stretto giro non sarebbe tornato in Arabia Saudita. Voleva un progetto lungo, affidabile e da rilanciare. Ora è atteso da una nuova avventura all’estero, dopo aver già allenato in Arabia, Turchia, Russia e in Inghilterra. Con l’Al-Sadd giocano l’ex Liverpool Firmino, Paulo Otavio e Saiss, ma con l'arrivo del condottiero marchigiano non è escluso che la squadra possa ulteriormente rafforzarsi.