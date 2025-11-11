Corriere dello Sport.it
Il gol in rovesciata nella bufera di neve diventa virale: ecco dove è accaduto  

Il gol in rovesciata nella bufera di neve diventa virale: ecco dove è accaduto  

Su un campo dove era quasi impossibile giocare arriva una magia: i dettagli
1 min

Una tempesta di neve non ha fermato la finale del campionato di calcio canadese tra l'Atletico Ottawa, squadra legata all'Atletico Madrid, e il Cavalry. Sul campo era quasi impossibile giocare, ma a un certo punto è arrivata una magia inaspettata, che ha accesso la partita tra i fiocchi di neve e il vento fortissimo.  

Canada, che magia in rovesciata

La formazione della capitale ha trionfato 2-1 nei tempi supplementari, rimontando un gol di svantaggio. Il pareggio è arrivato grazie a una spettacolare rovesciata di David Rodriguez, realizzata nel pieno della bufera, dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Il gesto tecnico, diventato virale sui social, è stato soprannominato "icicle kick", un gioco di parole tra "ice" e "bicycle kick", parole che in inglese si traducono  in "ghiaccio" e "rovesciata". 

 

 

 

