mercoledì 19 novembre 2025
Hakimi premiato come giocatore dell'anno africano: battuti Salah e Osimhen© EPA

Hakimi premiato come giocatore dell'anno africano: battuti Salah e Osimhen

L'ex terzino dell'Inter si è aggiudicato il titolo, dopo una stagione esaltante e conclusa con il successo in Champions League
1 min

L'ex difensore dell'Inter Achraf Hakimi è stato nominato giocatore africano dell'anno a Rabat. Per il terzino marocchino si tratta del primo riconoscimento di questo tipo. Il trofeo è stato assegnato dalla Confederazione africana di calcio (Caf). Hakimi è stato premiato al termine di un anno eccezionale, che lo ha portato a vincere la Champions League con il Psg, oltre allo scudetto e ad altri trofei.

Hakimi batte Salah e Osimhen

Hakimi ha preceduto in classifica l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, premiato nel 2017 e 2018, e il nigeriano Victor Osimhen, vincitore nel 2023. Lo scorso anno fu l'atalantino Ademola Lookman a vincere il titolo. Hakimi è fermo per un problema fisico,ma si è detto fiducioso per un pronto recupero. Il suo sogno è di tornare in campo per la Coppa d'Africa (in programma dal prossimo 21 dicembre), che disputerà con il Marocco. 

