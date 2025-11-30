Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Mls, infinito Messi: trascina l'Inter Miami in finale e centra un record storico

Il fuoriclasse argentino dà spettacolo con assist e giocate da fantascienza: gli 'Herons' travolgono 5-1 New York e staccano il pass per l'atto conclusivo del campionato americano
TagsMessiInter MiamiMLS

MIAMI (STATI UNITI) - Notte da sogno per l'Inter Miami di Lionel Messi che travolge il New York City FC con un perentorio 5-1 nella finale della Eastern Conference e stacca il pass per la finalissima della MLS. Tra il club della Florida e il primo titolo della storia ci sono solo i Vancouver Whitecaps dell'ex leggenda del Bayern Monaco Thomas Muller che, nell'altra semifinale, hanno battuto 3-1 il San Diego FC.

Inter Miami show, Messi incanta Fort Lauderdale

Nella suggestiva cornice del 'Chase Stadium' di Fort Lauderdale, gli 'Herons' volano sul 2-0 grazie alla doppietta di Allende, in gol al 14' e 23' del primo tempo. L'Inter gestisce il doppio vantaggio ma i newyorkesi non si arrendono e riaprono i giochi con l'acuto di Haak, imbeccato al 37' dall'ex fantasista dell'Atalanta Maxi Moralez. Nel secondo tempo non c'è storia: Messi sale in cattedra con diverse giocate di altissimo livello e serve a Silvetti l'assist per il 3-1 che indirizza partita e qualificazione (67'). Nel finale l'Inter Miami dilaga: arrivano infatti le reti di Segovia (83') e ancora una volta di Allende che realizza la sua personale tripletta (89').

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Messi centra un nuovo clamoroso record

La 'Pulce' avrà dunque l'opportunità la prossima settimana (finale in programma sabato 6 dicembre, ore 20:30 locali) di vincere per la prima volta il campionato nordamericano, dopo dieci titoli nazionali in Spagna con il Barcellona e due in Francia con il Paris Saint-Germain. Intanto l'otto volte Pallone d'oro, che non ha ancora deciso se difenderà il titolo mondiale con l'Argentina il prossimo anno durante i primi Mondiali a 48 squadre che si disputeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, centra l'ennesimo record di una carriera leggendaria. Leo diventa infatti il re degli assist del calcio mondiale: raggiunta quota 405, mai nessuno come lui. Superato un fuoriclasse come Ferenc Puskas (404) e staccato un mostro sacro come Pelé (369).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

MIAMI (STATI UNITI) - Notte da sogno per l'Inter Miami di Lionel Messi che travolge il New York City FC con un perentorio 5-1 nella finale della Eastern Conference e stacca il pass per la finalissima della MLS. Tra il club della Florida e il primo titolo della storia ci sono solo i Vancouver Whitecaps dell'ex leggenda del Bayern Monaco Thomas Muller che, nell'altra semifinale, hanno battuto 3-1 il San Diego FC.

Inter Miami show, Messi incanta Fort Lauderdale

Nella suggestiva cornice del 'Chase Stadium' di Fort Lauderdale, gli 'Herons' volano sul 2-0 grazie alla doppietta di Allende, in gol al 14' e 23' del primo tempo. L'Inter gestisce il doppio vantaggio ma i newyorkesi non si arrendono e riaprono i giochi con l'acuto di Haak, imbeccato al 37' dall'ex fantasista dell'Atalanta Maxi Moralez. Nel secondo tempo non c'è storia: Messi sale in cattedra con diverse giocate di altissimo livello e serve a Silvetti l'assist per il 3-1 che indirizza partita e qualificazione (67'). Nel finale l'Inter Miami dilaga: arrivano infatti le reti di Segovia (83') e ancora una volta di Allende che realizza la sua personale tripletta (89').

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Messi show in MlsMessi ancora decisivo
1
Mls, infinito Messi: trascina l'Inter Miami in finale e centra un record storico
2
Messi centra un nuovo clamoroso record

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS