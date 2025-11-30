Mls, infinito Messi: trascina l'Inter Miami in finale e centra un record storico

MIAMI (STATI UNITI) - Notte da sogno per l' Inter Miami di Lionel Messi che travolge il New York City FC con un perentorio 5-1 nella finale della Eastern Conference e stacca il pass per la finalissima della MLS . Tra il club della Florida e il primo titolo della storia ci sono solo i Vancouver Whitecaps dell' ex leggenda del Bayern Monaco Thomas Muller che, nell'altra semifinale, hanno battuto 3-1 il San Diego FC .

Inter Miami show, Messi incanta Fort Lauderdale

Nella suggestiva cornice del 'Chase Stadium' di Fort Lauderdale, gli 'Herons' volano sul 2-0 grazie alla doppietta di Allende, in gol al 14' e 23' del primo tempo. L'Inter gestisce il doppio vantaggio ma i newyorkesi non si arrendono e riaprono i giochi con l'acuto di Haak, imbeccato al 37' dall'ex fantasista dell'Atalanta Maxi Moralez. Nel secondo tempo non c'è storia: Messi sale in cattedra con diverse giocate di altissimo livello e serve a Silvetti l'assist per il 3-1 che indirizza partita e qualificazione (67'). Nel finale l'Inter Miami dilaga: arrivano infatti le reti di Segovia (83') e ancora una volta di Allende che realizza la sua personale tripletta (89').