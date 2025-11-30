Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Coppa di Francia, 44 rigori e un record: Steenvoorde-Stade Béthunois entra nella storia

Una maratona infinita dal dischetto, 20-19 dopo 44 tiri. È la quarta serie di rigori più lunga di sempre nel calcio
Davide Palliggiano
2 min
TagsCoppa di FranciaSteenvoordeBéthune

STEENVORDE (Francia) -  Profondo nord, Steenvoorde, e ottavo turno della Coppa di Francia, competizione alla quale partecipano anche le lontanissime squadre dei Dipartimenti d’Oltremare. Quello che però è andato in scena ieri era un derby dell’Alta Francia, tra la piccola Steenvoorde e lo Stade Béthunois, dipartimento del Nord contro Passo di Calais. Uno 0-0 senza storia nei 90 minuti, poi un’odissea lunga 44 calci di rigore. Alla fine è terminata 20-19 per la squadra di Béthune, che ora avrà l’opportunità, storica, di giocare i trentaduesimi di Coppa di Francia. Entrambe militano nella Regional 1, la sesta divisione francese, campi lontani dal professionismo, tribune basse, nebbia e spesso fango a incorniciare una serata destinata però a diventare leggenda. Una sequenza infinita dal dischetto, con tutti i giocatori impegnati per due volte, portieri compresi, costretti a calciare e (e provare a parare) fino allo sfinimento. Un primato assoluto per la Francia e un posto immediato nella storia mondiale dei rigori: quarta serie più lunga di sempre in una partita ufficiale.

 

Le 5 partite con più rigori nella storia del calcio

 

1. Dimona – Shimshon Tel Aviv, Semifinale playoff Liga Alef (Israele), 21 maggio 2024 – 56 rigori (23-22)

2. Batov – Frýšt’ák, Coppa Nazionale (Repubblica Ceca), 18 ottobre 2016 – 52 rigori (25-24)

3. KK Palace – Civics, Coppa di Namibia, 30 luglio 2005 – 48 rigori (17-16)

4. Steenvoorde – Stade Béthunois, Coppa di Francia, 29 novembre 2025 – 44 rigori (20-19)

4. Argentinos Juniors – Racing Club, Campionato argentino, stagione 1988-89 – 44 rigori (20-19)

 

Una notte surreale, nata da uno 0-0 senza anima e diventata un pezzo di memoria collettiva. La Coppa di Francia, ancora una volta, ha dimostrato di saper regalare storie che vanno oltre il risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

