Coppa di Francia, 44 rigori e un record: Steenvoorde-Stade Béthunois entra nella storia

STEENVORDE (Francia) - Profondo nord, Steenvoorde, e ottavo turno della Coppa di Francia, competizione alla quale partecipano anche le lontanissime squadre dei Dipartimenti d’Oltremare. Quello che però è andato in scena ieri era un derby dell’Alta Francia, tra la piccola Steenvoorde e lo Stade Béthunois, dipartimento del Nord contro Passo di Calais. Uno 0-0 senza storia nei 90 minuti, poi un’odissea lunga 44 calci di rigore. Alla fine è terminata 20-19 per la squadra di Béthune, che ora avrà l’opportunità, storica, di giocare i trentaduesimi di Coppa di Francia. Entrambe militano nella Regional 1, la sesta divisione francese, campi lontani dal professionismo, tribune basse, nebbia e spesso fango a incorniciare una serata destinata però a diventare leggenda. Una sequenza infinita dal dischetto, con tutti i giocatori impegnati per due volte, portieri compresi, costretti a calciare e (e provare a parare) fino allo sfinimento. Un primato assoluto per la Francia e un posto immediato nella storia mondiale dei rigori: quarta serie più lunga di sempre in una partita ufficiale.