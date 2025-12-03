Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
Coppa di Germania, Bayern, Stoccarda e Friburgo avanzano ai quarti, Amburgo fuori ai rigori© EPA

Coppa di Germania, Bayern, Stoccarda e Friburgo avanzano ai quarti, Amburgo fuori ai rigori

Negli ottavi di finale la formazione bavarese passa a Berlino contro l'Union: Harry Kane trascina la squadra di Xavi Alonso
4 min
TagscalcioCoppa di GermaniaEsteri

BERLINO (Germania) - Negli ottavi di finale della Coppa di Germania il Bayern Monaco passa a Berlino per 3-2 eliminando l'Union: i bavaresi avanzano ai quarti di finale. Avanza al turno successivo anche lo Stoccarda che batte in trasferta il Bochum per 2-0. Conquista l'accesso ai quarti di finale anche il Friburgo che - trascinato da Vincenzo Grifo - ha la meglio del Darmstadt mentre l'Amburgo è eliminato ai calci di rigore dal Kiel. 

Bochum-Stoccarda 0-2

Lo Stoccarda conquista la qualificazione ai quarti di finale della Coppa di Germania battendo il Bochum in trasferta per 2-0. Gli ospiti sbloccano il risultato grazie a un’autorete di Strompf, il difensore condanna ulteriormente la propria squadra facendosi espellere prima dell’intervallo. In avvio di ripresa Undav sigla il raddoppio consegnando la qualificazione alla squadra ospite.

Bochum-Stoccarda 0-2, cronaca, tabellino e statistiche

Friburgo-Darmstadt 2-0

Il Friburgo batte senza eccessivi affanni il Darmstadt e avanza ai quarti di finale della Coppa di Germania. I padroni di casa sbloccano il risultato poco prima dell’intervallo grazie a una rete di Grifo che realizza un calcio di rigore. A venti minuti dal termine il Friburgo raddoppia con Holer, e prima del fischio finale vanifica la possibilità di implementare il risultato su rigore, ma questa volta Grifo fallisce il tiro dagli undici metri.

Friburgo-Darmstadt 2-0, cronaca, tabellino e statistiche 

Amburgo-Kiel 3-5 (dcr)

L'Amburgo impatta con il Kiel, non bastano i tempi supplementari per eleggere la squadra qualificata ai quarti di finale della Coppa di Germania. Nel secondo tempo supplementare Jatta firma il gol del vantaggio per i padroni di casa, ma a tre minuti dal termine il Kiel pareggia grazie a uno splendido gol su calcio di punizione di Harres. La qualificazione si decide ai rigori: il Kiel fallisce uno dei tiri dal dischetto con Ivezic, per l'Amburgo sbagliano Muheim e Soumahaoro: il Kiel si qualifica per i quarti di finale della Coppa di Germania. 

Amburgo-Kiel 1-0 dcr, cronaca, tabellino e statistiche 

Union Berlino-Bayern Monaco 2-3

Il Bayern Monaco passa per 3-2 a Berlino ed elimina l’Union dalla Coppa di Germania. I bavaresi trovano il vantaggio in avvio grazie a un’autorete di Ansah, poi raddoppiano con Harry Kane che sfrutta un assist di Kimmich. L’Union Berlino torna in partita grazie a un calcio di rigore realizzato da Querfeld, ma prima dell’intervallo un altro autogol di Leite riporta nuovamente la squadra ospite avanti di due gol. In avvio di ripresa i padroni di casa accorciano nuovamente le distanze con un altro calcio di rigore realizzato da Querfeld.

Union Berlino-Bayern Monaco 2-3, cronaca, tabellino e statistiche  

