Coppa del Re, Celta Vigo avanti ai rigori. Ok anche il Valencia: in gol l'ex Fiorentina Beltran

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Celta Vigo batte ai rigori il Sant Andreu, formazione di quarta serie spagnola, e vola ai sedicesimi di finale di Coppa del Re. I galiziani - prossimi avversari del Bologna in Europa League, sfida in programma giovedì 11 dicembre al 'Balaidos') - vanno sotto al tramonto del primo tempo supplementare, in gol Garcia al 104', ma riescono a riequilibrare le sorti del match con Borja Iglesias (106'). Poi, ai calci di rigore, l'errore decisivo è di Serrano che fissa il risultato sul 7-6 finale. Accade invece di tutto a Cartagena dove il Valencia stacca il pass per il prossimo turno dopo un match vietato ai deboli di cuore: i bianconeri padroni di casa, che militano nella Serie B spagnola, passano in vantaggio al 21' con Ortuño e pregustano la qualificazione ma i sogni di gloria svaniscono a 10' dal novantesimo quando l'ex Fiorentina Beltran (in prestito al Mestalla) porta il match ai tempi supplementari. Al 112' la formazione di Corberan resta in dieci (doppio giallo a Santamaria) e, al 119', va a un passo dall'eliminazione: calcio di rigore per il Cartagena. Dal dischetto si presenta Kevin Sanchez che fallisce incredibilmente l'occasione. Sul ribaltamento di fronte, all'ultimo secondo, non sbaglia il classe 2003 Jesus Vasquez che regala agli 'Els' una clamorosa qualificazione.