Coppa del Re, Celta Vigo avanti ai rigori. Ok anche il Valencia: in gol l'ex Fiorentina Beltran
BARCELLONA (SPAGNA) - Il Celta Vigo batte ai rigori il Sant Andreu, formazione di quarta serie spagnola, e vola ai sedicesimi di finale di Coppa del Re. I galiziani - prossimi avversari del Bologna in Europa League, sfida in programma giovedì 11 dicembre al 'Balaidos') - vanno sotto al tramonto del primo tempo supplementare, in gol Garcia al 104', ma riescono a riequilibrare le sorti del match con Borja Iglesias (106'). Poi, ai calci di rigore, l'errore decisivo è di Serrano che fissa il risultato sul 7-6 finale. Accade invece di tutto a Cartagena dove il Valencia stacca il pass per il prossimo turno dopo un match vietato ai deboli di cuore: i bianconeri padroni di casa, che militano nella Serie B spagnola, passano in vantaggio al 21' con Ortuño e pregustano la qualificazione ma i sogni di gloria svaniscono a 10' dal novantesimo quando l'ex Fiorentina Beltran (in prestito al Mestalla) porta il match ai tempi supplementari. Al 112' la formazione di Corberan resta in dieci (doppio giallo a Santamaria) e, al 119', va a un passo dall'eliminazione: calcio di rigore per il Cartagena. Dal dischetto si presenta Kevin Sanchez che fallisce incredibilmente l'occasione. Sul ribaltamento di fronte, all'ultimo secondo, non sbaglia il classe 2003 Jesus Vasquez che regala agli 'Els' una clamorosa qualificazione.
Coppa del Re, avanzano Rayo Vallecano e Siviglia ma che fatica
Stacca il pass per il prossimo turno anche il Rayo Vallecano. I madrileni vincono 2-1, dopo i tempi supplementari, sul campo del Real Avila (quarta divisione): padroni di casa avanti al 50' con Pascual, pari rayista all'ultimo respiro con Palazón (94'). L'equilibrio regna sovrano fino al 120' quando Alvaro Garcia regala ai suoi la qualificazione. Passaggio del turno sofferto anche per il Siviglia: i biancorossi di Almeyda piegano 2-1 l'Extremadura con i gol di Gonzalez e Romero.
Clamorosa eliminazione dell'Espanyol: Atletico Baleares ai sedicesimi di Coppa del Re
Nelle altre partite disputate in data odierna (giovedì 4 dicembre), spicca la clamorosa eliminazione dell'Espanyol. I 'Periquitos' crollano 1-0 sul campo dell'Atletico Baleares, formazione di quarta divisione che sorprende i biancoblù di Barcellona tra le cui fila milita l'Under 21 azzurro Koleosho (schierato titolare dal tecnico Manolo Gonzalez e in campo per tutti i 90 minuti): decisiva la rete di Tovar al 54'.
Gli altri risultati:
Leganés-Albacete 1-2
Sabadell-Deportivo La Coruña 0-2
Saragozza-Burgos 0-1
Tenerife-Granada 0-1
Ponferradina-Racing Santander 1-2
BARCELLONA (SPAGNA) - Il Celta Vigo batte ai rigori il Sant Andreu, formazione di quarta serie spagnola, e vola ai sedicesimi di finale di Coppa del Re. I galiziani - prossimi avversari del Bologna in Europa League, sfida in programma giovedì 11 dicembre al 'Balaidos') - vanno sotto al tramonto del primo tempo supplementare, in gol Garcia al 104', ma riescono a riequilibrare le sorti del match con Borja Iglesias (106'). Poi, ai calci di rigore, l'errore decisivo è di Serrano che fissa il risultato sul 7-6 finale. Accade invece di tutto a Cartagena dove il Valencia stacca il pass per il prossimo turno dopo un match vietato ai deboli di cuore: i bianconeri padroni di casa, che militano nella Serie B spagnola, passano in vantaggio al 21' con Ortuño e pregustano la qualificazione ma i sogni di gloria svaniscono a 10' dal novantesimo quando l'ex Fiorentina Beltran (in prestito al Mestalla) porta il match ai tempi supplementari. Al 112' la formazione di Corberan resta in dieci (doppio giallo a Santamaria) e, al 119', va a un passo dall'eliminazione: calcio di rigore per il Cartagena. Dal dischetto si presenta Kevin Sanchez che fallisce incredibilmente l'occasione. Sul ribaltamento di fronte, all'ultimo secondo, non sbaglia il classe 2003 Jesus Vasquez che regala agli 'Els' una clamorosa qualificazione.
Coppa del Re, avanzano Rayo Vallecano e Siviglia ma che fatica
Stacca il pass per il prossimo turno anche il Rayo Vallecano. I madrileni vincono 2-1, dopo i tempi supplementari, sul campo del Real Avila (quarta divisione): padroni di casa avanti al 50' con Pascual, pari rayista all'ultimo respiro con Palazón (94'). L'equilibrio regna sovrano fino al 120' quando Alvaro Garcia regala ai suoi la qualificazione. Passaggio del turno sofferto anche per il Siviglia: i biancorossi di Almeyda piegano 2-1 l'Extremadura con i gol di Gonzalez e Romero.