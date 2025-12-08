Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
Scandalo Son, arriva il verdetto dopo l'accusa di una presunta gravidanza: donna condannata a 4 anni di carcere  

La giovane di vent'anni sudcoreana avrebbe estorto oltre 200mila euro al calciatore. L'ex Tottenham non è la sua prima vittima
2 min
TagsSon

Condnnata a quattro anni di carcere una donna in Corea del Sud, dopo aver ricattato Heung-min Son, bandiera del Tottenham, oggi al Los Angeles FC in MLS. La donna di venti anni, di cui è stato reso noto solo il cognome, Yang, è stata riconosciuta colpevole di ricatto e tentato ricatto, ventilando una presunta gravidanza.

Son vittima di estorsione e tentata estorsione: donna condannata in Corea del Sud

Lo scorso novembre durante il processo, svoltosi a porte chiuse, era comparso Heung min Son come testimone. Precisamente, su Yang pendeva l'addebito di aver estorto 300 milioni di won, circa 205mila dollari al calciatore nello scorso giugno. Il fatto sarebbe avvenuto dopo l'invio da parte della donna di un'ecografia, con la minaccia di rivelare la gravidanza. Yang e il fidanzato, Yong, avrebbero inoltre tentato di estorcere altri 70 milioni di won. Son, in realtà, non è il primo uomo preso di mira dalla ventenne, che si sarebbe avvicinata dopo che un altro uomo non aveva reagito al ricatto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'addio di Son al TottenhamLa finale di MLS

