venerdì 12 dicembre 2025
Benzema si candida: "Chi può rifiutare il Mondiale?". Sul futuro della Francia: "Zidane!"

Il Pallone d'Oro 2022, adesso all'Al-Ittihad, spera nella Coppa del Mondo 2026. Per il post-Deschamps non ha dubbi: "Zizou vince"
2 min
Benzema Francia Mondiali

 "Chi può rifiutare un Mondiale? Se la Francia mi chiama andrò, senza dubbio!". Karim Benzema si candida a USA, Messico Canada 2026. L'attaccante, Pallone d'Oro 2022, lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata a L'Equipe. In forza all'Al-Ittihad, Benzema con la Francia ha giocato 97 partite, non prendendo però parte agli ultimi due Mondiali.

"Zizou vince, ovunque"

Un rapporto non canonico, quello di Benzema con la Francia. Il mancato reintegro in rosa dopo il recupero dall'infortunio in occasione dell'ultima Coppa del Mondo ha inasprito ulteriormente la storia tra l'attaccante e Deschamps, commissario tecnico dal 2014. Proprio riguardo il futuro della panchina della Francia Benzema ha candidato Zidane, già suo allenatore al Real: "Se Zizou dovesse mai diventare allenatore della nazionale francese, gli auguro tutto il meglio. In ogni caso, Zizou vincerà. Non importa il club, la nazionale: ovunque vincerà lui".

 

 

 

