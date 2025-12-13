Il viaggio di Messi in India si trasforma in caos: tifosi infuriati distruggono tutto, invadono il campo e lanciano bottiglie

Sarebbe dovuto essere un giorno di festa, si è manifestato in un caos totale . Invasione di campo, cancelli sfondati, sedili danneggiati e lanci di bottiglia da parte di gran parte dei circa ottantamila presenti al Salt Lake Stadium di Calcutta, in India, in risposta alla cattiva organizzazione dell'evento che avrebbe visto come protagonista Lionel Messi , impegnato nel suo "GOAT Tour".

Messi in India: la cattiva organizzazione scatena l'ira dei tifosi

Messi si trova in India per la prima volta dal 2011. Per l'occasione, inaugurerà anche una statua di 21 metri in suo onore. Il grande evento, a Calcutta, riguardava però una gara amichevole alla quale avrebbe dovuto prendere parte. Per l'occasione, tantissimi appassionati hanno speso fino a 12mila rupie per assistere allo spettacolo, senza però riuscire nemmeno a guardare in volto il campione del Mondo e otto volte Pallone d'Oro, il quale è stato circondato da celebrità e politici locali. Trenta minuti, questa la durata della presenza di Messi in campo, prima di essere portato via a causa del caos, senza nemmeno completare un giro di campo. Tutti elementi che hanno scaturito la rabbia dei presenti, che hanno sfogarla facendo invasione e causando danni alla struttura.