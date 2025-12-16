Mbappé batte il Psg in tribunale: risarcimento da 61 milioni

PARIGI (Francia) - Kylian Mbappé segna un altro gol, questa volta nelle aule del tribunale. L’attaccante del Real Madrid ha vinto la causa contro il Paris Saint Germain che ora dovrà riconoscere al centravanti francese i vecchi stipendi non corrisposti comprensivi di bonus. Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro. Il tribunale ha inoltre respinto le richieste avanzate dal PSG che pretendeva un risarcimento da 440 milioni di euro.