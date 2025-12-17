Chelsea in semifinale di Carabao Cup, Maresca incontenibile: "Ora sono davvero felice"

Chelsea, Maresca esulta: "Ora sono felice davvero felice..."

"Queste sono le partite che ti fanno innamorare ancora di più dei giocatori, perché in gare così è facilissimo scivolare o perdere la concentrazione", ha dichiarato Maresca al termine del match con il Cardiff in Coppa di Lega. Al fischio finale, i tifosi blues hanno inoltre dedicato una vera e propria ovazione al loro tecnico: "Sono felice di giocare un’altra semifinale. I tifosi lo meritano", ha aggiunto Maresca. "È un momento speciale, sono sempre riconoscente per il supporto, che si sente ancora di più quando non vinci. Ora sono davvero felice per i giocatori, per i tifosi, per tutti".