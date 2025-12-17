Chelsea in semifinale di Carabao Cup, Maresca incontenibile: "Ora sono davvero felice"
CARDIFF (GALLES) - Sembra essere tornato il sereno in casa Chelsea dopo gli ultimi, tormentati, giorni. La vittoria ai quarti di finale di Carabao Cup contro il Cardiff, con conseguente qualificazione in semifinale, ha se non altro restituito una bella dose di tranquillità all'allenatore del club londinese, Enzo Maresca, protagonista di una burrascosa conferenza stampa nel post-gara con l'Everton in Premier League. Il 3-1 maturato ieri (martedì 16 dicembre) in Galles ha soprattutto allontanato - almeno per il momento - lo spettro dell'esonero di Maresca e riportato il sorriso in un ambiente scosso dagli ultimi sviluppi sul futuro dell'allenatore italiano.
Chelsea, Maresca esulta: "Ora sono felice davvero felice..."
"Queste sono le partite che ti fanno innamorare ancora di più dei giocatori, perché in gare così è facilissimo scivolare o perdere la concentrazione", ha dichiarato Maresca al termine del match con il Cardiff in Coppa di Lega. Al fischio finale, i tifosi blues hanno inoltre dedicato una vera e propria ovazione al loro tecnico: "Sono felice di giocare un’altra semifinale. I tifosi lo meritano", ha aggiunto Maresca. "È un momento speciale, sono sempre riconoscente per il supporto, che si sente ancora di più quando non vinci. Ora sono davvero felice per i giocatori, per i tifosi, per tutti".