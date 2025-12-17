Coppa del Re, l'Atletico Madrid agli ottavi di finale, Levante eliminato

MADRID (Spagna) - L'Atletico Madrid si qualifica agli ottavi di finale della Coppa del Re battendo in trasferta il Baleares: i colchoneros passano il turno grazie a una doppietta di Griezmann e al gol di Raspadori. Avanzano agli ottavi di finale anche Racing, Cultural Leonesa, Osasuna e Albacete.

Il Cultural Leonesa elimina il Levante

La prima sorpresa della Coppa del Re arriva da León dove il Cultural Leonesa elimina dalla coppa nazionale il Levante. I padroni di casa vincono di misura grazie al gol decisivo realizzato da Tresaco che regala alla propria squadra l’accesso agli ottavi di finale.

Cultural Leonesa-Levante 1-0, cronaca, tabellino e statistiche

Albacete-Celta Vigo

I padroni di casa trovano il vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Betancor, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato: Lago riporta il risultato in equilibrio a metà tempo, a un quarto d'ora dal termine Iglesias realizza la rete che riporta avanti i biancocelesti. Ma nel recupero, Vallejo firma il pareggio. Si va ai supplementari, ma il risultato non cambia. Ai calci di rigore il Celta fallisce tutti i tiri dal dischetto, Puertas, Rodriguez e Vallejo realizzano i penalty che regalano la qualificazione all'Albacete.

Albacete-Celta Vigo 5-2, cronaca, tabellino e statistiche

Griezmann e Raspadori trascinano l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid vince per 3-2 e supera i sedicesimi di finale della Coppa del Re. Gli uomini di Simeone nei primi venti minuti sbloccano il risultato con Griezmann, e trovano il raddoppio grazie alla rete di Giacomo Raspadori. Il Baleares torna in partita alla mezz'ora con il gol di Bonet, ma a venti minuti dal termine Griezmann mette il sigillo sulla qualificazione. Al novantesimo i padroni di casa vanno ancora in rete grazie al rigore realizzato da Keita, ma è un gol che vale solo per le statistiche.

Baleares-Atletico Madrid 2-3, cronaca, tabellino e statistiche

L'Osasuna elimina l'Huesca ai supplementari

Partita sul filo dell'equlibrio, risolta soltanto ai tempi supplementari. L'Huesca trova il vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Luna, prima dell'intervallo Garcia riporta il risultato in equilibrio. Al fischio finale è uno a uno. Si va ai supplementari: Garcia porta avanti gli ospiti, Kortajarena firma la rete che riporta in equilibrio il risultato. Ma nel secondo tempo supplementare l'Osasuna torna ancora avanti con il gol di Osambela, poi Budimir firma il quarto gol mettendo il punto esclamativo sulla qualificazione.

Huesca-Osasuna 2-4, cronaca, tabellino e statistiche

Il Racing Santander batte il Villarreal grazie a una doppietta di Arana

Il Racing elimina il Villarreal e accede agli otavi della Coppa del Re. I padroni di casa risolvono la partita nei primi venti minuti in cui Arana firma una doppietta che mette al sicuro la qualificazione. Nella ripresa il Villarreal accorcia le distanze con Perez a quattro minuti dal termine: l'assalto finale degli ospiti non cambia il risultato finale.

Racing Santander-Villarreal 2-1, cronaca, tabellino e statistiche