Luis Enrique bacchetta il giornalista: "Il Psg questo non te lo perdona..."

È grande festa per il Psg e Luis Enrique , che hanno vinto ai rigori la Coppa Intercontinentale battendo il Flamengo . Un successo incredibile per i parigini e che porta il tecnico spagnolo a raggiungere un grande tranguardo: il quintuplete . Dopo il trionfo allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar, si è accesa proprio una discussione sul numero di trofei conquistati dal Psg , con un divertente battibecco tra Luis Enrique e un giornalista durante la conferenza stampa post-partita.

Luis Enrique corregge il giornalista: "Su, su... te ne sei persi due"

"Hai terminato la stagione con quattro titoli e una finale persa. Come la definiresti? È la stagione migliore della tua carriera?", la domanda del giornalista a Luis Enrique, che risponde stizzito e facendo un gesto chiaro con la mano: "Su... su... Devi aggiungere qualche altro titolo". Poi continua con un pizzico di ironia nei confronti del giornalista di As: "Hai detto quattro, te ne sei persi due, no? Lo so che AS mi ama molto (ride ndr), ma togliermi due trofei… Guarda che questa cosa il PSG non te la perdona. Sei trofei, non è male affatto. Ma bisogna continuare. Abbiamo dimostrato la nostra identità e la voglia di vincere trofei. Questa è la nostra mentalità: continuare a vincere e a fare la storia".

Luis Enrique, il Sextete è ancora possibile

E infatti sono sei i trofei conquistati dal Psg quest'anno, e non quattro come indicava il giornalista: Champions League, Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa di Francia, Supercoppa UEFA e infine la Coppa Intercontinentale. Per la stagione attuale del club parigino, però, conta come un quintuplete, che potrebbe diventare un sextete a breve: il prossimo 8 gennaio si giocherà la Supercoppa francese tra il Psg e il Marsiglia di De Zerbi, trofeo che varrebbe nel conteggio dei titoli di questa stagione.