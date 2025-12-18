Coppa del Re, Borja Mayoral sbaglia un rigore e il Getafe è eliminato: avanti Burgos, Athletic e Betis

È già da record questa edizione della Coppa del Re di Spagna , che sta completando il programma dei sedicesimi di finale: sono infatti 5 le squadre di seconda divisione qualificate per gli ottavi, come non accadeva da 30 anni. Stasera, ad arricchire il contingente proveniente dalla "Segunda" (già formato da Deportivo La Coruña, Albacete, Racing Santander e Cultural Leonesa), c'è il Burgos che ha eliminato senza appello il Getafe. Qualificate anche Athletic Bilbao e Betis Siviglia .

Burgos e Athletic Bilbao qualificati

Il Burgos, formazione di Segunda Division (la Serie B spagnola), elimina il Getafe, decimo nella Liga, con un perentorio 3-1: al vantaggio dei madrileni al 32', con bellissimo gol di Sancris, hanno risposto i padroni di casa con David Gonzalez su rigore nel recupero del primo tempo. Nella ripresa il Burgos ha chiuso i giochi grazie a una doppietta di Cordoba, a segno al 57' e al 73'. Al 75' rigore fallito dal Getafe con l'ex romanista Borja Mayoral che calcia alto. Deve faticare invece sotto la pioggia l'Athletic Bilbao, che vince 1-0 ai supplementari sul campo dell'Ourense, formazione nelle retrovie della terza divisione: dopo lo 0-0 al 90', il gol decisivo è firmato da Jauregizar nel primo minuto di recupero del primo tempo supplementare, su assist di testa di Aitor Paredes.

Betis Siviglia corsaro

Nessun problema invece per il Betis Siviglia, che non deve faticare più di tanto per sbarazzarsi per 2-0 in trasferta del Murcia, che milita in terza divisione: gli andalusi di Manuel Pellegrini sbloccano il match al 30' con un rigore del colombiano Cucho Hernandez e chiudono i giochi all'85' grazie a una sfortunata autorete del portiere Diego Piñeiro. Il programma dei sedicesimi di finale di Coppa del Re si completerà con l'ultima partita, in programma il 6 gennaio, tra il Granada, che milita in seconda divisione, e il Rayo Vallecano. Gli ottavi di finale sono in programma tra il 13 e il 15 gennaio.

Burgos-Getafe 3-1, tabellino e statistiche

Murcia-Betis Siviglia 0-2, tabellino e statistiche