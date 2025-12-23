Efl Cup, Arsenal in semifinale: Crystal Palace ko ai rigori 

L'Arsenal batte il Crystal Palace ai calci di rigore e si qualifica per le semifinali dell'Efl Cup. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (autorete di Lacroix all'80' e pareggio in pieno recupero di Guehi), la sfida si decide dagli undici metri. Lacroix, dopo la sfortunata autorete, sbaglia anche il rigore decisivo e permette ai Gunners di chiudere la sfida, grazie al sigillo finale di Saliba.