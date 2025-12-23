Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 dicembre 2025
Efl Cup, Arsenal in semifinale: Crystal Palace ko ai rigori © APS

Efl Cup, Arsenal in semifinale: Crystal Palace ko ai rigori 

Gli uomini di Arteta si impongono al termine dei tiri dal dischetto. Dagli undici metri in gol anche Calafiori
1 min

L'Arsenal batte il Crystal Palace ai calci di rigore e si qualifica per le semifinali dell'Efl Cup. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (autorete di Lacroix all'80' e pareggio in pieno recupero di Guehi), la sfida si decide dagli undici metri. Lacroix, dopo la sfortunata autorete, sbaglia anche il rigore decisivo e permette ai Gunners di chiudere la sfida, grazie al sigillo finale di Saliba.

Le semifinali dell'Efl Cup

Nella lotteria dei rigori era andato a segno anche Calafiori. In semifinale gli uomini di Arteta se la vedranno con il Chelsea di Maresca; nell'altra sfida si affronteranno invece il Newcastel (che ha eliminato il Fulham) ed il Manchester City, che ha regolato nei quarti il Brentford.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arsenal resta primoTutto su Arsenal-Crystal Palace

