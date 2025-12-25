Bufera in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce!

Bufera in Turchia nel giorno di Natale. Sadettin Saran, presidente del Fenerbahce, uno dei club più importanti in Turchia, è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'indagine antidroga che coinvolge personaggi del mondo dello spettacolo e dei media. A riportare la notizia è stata la tv di stato Trt.

Perché è stato arrestato il presidente del Fenerbahce

Saran, cittadino con doppio passaporto turco e statunitense, è stato arrestato dopo che è stata riscontrata la presenza di sostanze stupefacenti nei campioni dei suoi capelli. Saran ha contestato il risultato del test, insistendo sul fatto di non aver mai fatto uso della droga in questione e promettendo che richiederà un nuovo esame.

La settimana scorsa il presidente del Fenerbahce era stato convocato per testimoniare davanti ai pm ed era stato mandato in una struttura medica forense per fornire dei campioni di capelli e sangue. Da inizio dicembre sono state arrestate circa 15 persone accusate di produzione, traffico di droga e favoreggiamento della prostituzione. Tra di loro ci sono presentatori televisivi, giornalisti, cantanti, attori e personalità dei social media.

Il messaggio del Fenerbahce a favore del proprio presidente

Il Fenerbahce ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime il proprio sostegno a Saran e assicura ai tifosi che le attività del club proseguiranno senza interruzioni. "Abbiamo piena fiducia che il nostro presidente supererà questo processo con lo stesso buon senso e la stessa forza d'animo che ha sempre dimostrato", ha dichiarato il club su X. "Il nostro presidente, Sadettin Saran, si lascerà questi giorni alle spalle e continuerà a lavorare con determinazione per il nostro club", ha aggiunto.