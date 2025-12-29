Ronaldo fissa l'obiettivo: "Smetterò dopo aver segnato 1000 gol"

"Voglio raggiungere quel numero di gol che tutti conoscete, poi potrò smettere". Cristiano Ronaldo non si ferma, e rilancia. Il fuoriclasse portoghese, premiato con il Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, ha fissato il suo limite di fine carriera: "È difficile continuare a giocare, ma sono motivato - ha raccontato l'ex attaccante di United, Real Madrid e Juventus. - La mia passione è grande e voglio continuare. Non importa dove gioco, se in Medio Oriente o in Europa. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare".