lunedì 29 dicembre 2025
Ronaldo fissa l'obiettivo: "Smetterò dopo aver segnato 1000 gol"

Il fuoriclasse portoghese rilancia: "Se non avrò infortuni, ci riuscirò". Poi, sul ritono in Europa...
1 min

"Voglio raggiungere quel numero di gol che tutti conoscete, poi potrò smettere". Cristiano Ronaldo non si ferma, e rilancia. Il fuoriclasse portoghese, premiato con il Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, ha fissato il suo limite di fine carriera: "È difficile continuare a giocare, ma sono motivato - ha raccontato l'ex attaccante di United, Real Madrid e Juventus. - La mia passione è grande e voglio continuare. Non importa dove gioco, se in Medio Oriente o in Europa. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare".

Ronaldo e l'obiettivo dei 1000 gol

Ronaldo ha fissato l'obiettivo: vuole raggiungere quota 1.000. "Sapete qual è il mio obiettivo: voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero che tutti conoscete", ha detto riferendosi al traguardo del numero di gol segnati. Il fuoriclasse portoghese è ora a quota 972, e con l'Al-Nassr ha messo a segno 13 reti in 14 presenze. "Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni", ha concluso Ronaldo.

