FIFA, stangata al Botafogo: mercato bloccato per tre sessioni per il caso Almada

La FIFA ha inflitto una pesante sanzione al Botafogo, colpito da un divieto di trasferimento per tre sessioni di mercato, entrato in vigore a partire da oggi. Alla base della decisione c’è un debito da 21 milioni di dollari legato alla cessione di Thiago Almada. Il centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022 con l’Argentina, oggi 24enne, milita attualmente nell’Atlético Madrid. Il Botafogo lo aveva ingaggiato nel 2024 quando Almada vestiva la maglia dell’Atlanta United, franchigia della Major League Soccer. Durante la sua esperienza a Rio de Janeiro, Almada ha contribuito in modo decisivo ai successi del club, vincendo il campionato brasiliano e la Copa Libertadores. Nel gennaio 2025 è stato poi ceduto in prestito all’Olympique Lyonnais, prima del trasferimento definitivo all’Atlético Madrid avvenuto nel luglio successivo.