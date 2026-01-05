Crans-Montana, calcio francese in lutto: tra le vittime il figlio 14enne di un dirigente del Sochaux

ROMA - Calcio francese in lutto per la morte del 14enne Noa Thévenot El Kaim Billah , tra le vittime dell'incendio di Crans-Montana . Il giovane era figlio di Xavier Thévenot, dirigente del Sochaux-Montbéliard che ne ha confermato il decesso a cinque giorni dalla tragegia avvenuta in Svizzera a Capodanno e ha annunciato che gli renderà omaggio sabato prossimo (10 gennaio) in occasione della sfida di Coppa di Francia contro il Lens.

Calciatore 14enne del Sochaux morto a Crans-Montana

Questa la nota pubblicata sui propri profili social dalla società francese, che milita nella terza serie nazionale: " È con profondo dolore e immensa tristezza che FC Sochaux-Montbéliard ha appreso della scomparsa di Noa Thévenot El Kaim Billah, figlio di Xavier Thévenot, membro del consiglio di sorveglianza e primo responsabile del salvataggio dell'FCSM nel 2023, avvenuto durante la tragedia avvenuta a Crans-Montana la notte di Capodanno.

Questa tragedia ha profondamente scosso l'intero club. In questi momenti di indicibile sofferenza, FC Sochaux-Montbéliard desidera esprimere le sue più sincere condoglianze e la sua più profonda vicinanza alla famiglia di Noa Thévenot El Kaim Billah, ai suoi cari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Il club condivide il loro dolore e la loro sofferenza".

Annullata la 'Swiss Football Night'

Nel frattempo, in segno di cordoglio e rispetto per le vittime della tragedia e i loro familiari, hanno annunciato la decisione congiunta di annullare la 'Swiss Football Night', la serata degli Oscar del calcio elvetico che era in programma lunedì 12 gennaio a Berna. "In considerazione degli eventi e per rispetto nei confronti delle persone colpite, dei loro familiari e delle forze di intervento - si legge nel comunicato -, non è opportuno svolgere l'evento. I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite da questa tragedia. Verrà comunicato a tempo debito se la Swiss Football Night verrà recuperata in un secondo momento o meno".