mercoledì 7 gennaio 2026
Luis Enrique al Liverpool, la clamorosa indiscrezione social scuote il Psg che risponde così... 

I dirigenti spengono sul nascere le indiscrezioni pubblicate dalla Bild che vedrebbero lo spagnolo verso il campionato inglese
PARIGI (Francia) - Un’indiscrezione scuote l’incantato mondo del Paris Saint Germain che giovedì affronterà l'Olympique Marsiglia nella finale di Supercoppa francese in Kuwait. Il tecnico spagnolo Luis Enrique starebbe pensando a una chiusura del rapporto con il club francese prima della scadenza del proprio contratto prevista nel 2027. La notizia arriva dal quotidiano tedesco Bild che accosta l’attuale allenatore del Psg alla Premier League. L’esonero di Amorim da parte del Manchester United e l’incerto futuro d Slot sulla panchina del Liverpool avrebbero spinto Luis Enrique a fare delle serie valutazioni sul proprio futuro.

Luis Enrique, la smentita del Psg 

Il direttore sportivo del club parigino Luis Campos ha allontanato qualsiasi speculazione mediatica sul futuro di Luis Enrique al Paris Saint Germain. "È una notizia priva di qualsiasi fondamento - ha dichiarato il dirigente - è una fake news al 100%”. Attualmente il Psg è secondo in Ligue 1, a un solo punto dalla capolista Lens. In Champions League la squadra di Luis Enrique occupa il terzo posto ed è a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il Psg è pienamente soddisfatto dell’operato di Luis Enrique e non intende prendere in considerazione altre strade per la propria panchina. 

