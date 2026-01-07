Neymar rinnova con il Santos: "Qui sono a casa". I dettagli del contratto

Neymar rinnova con il Santos

Grande la soddisfazione anche da parte del giocatore, che ha commentato così l’accordo: “Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me. Ci sono stati momenti di gioia ed ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore. Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. È con voi che voglio realizzare i miei sogni”. Neymar, che compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio, proseguirà dunque il suo percorso nel club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo la salvezza ottenuta nell'ultimo campionato brasiliano.