Neymar rinnova con il Santos: "Qui sono a casa". I dettagli del contratto
È arrivata l’ufficialità: Neymar continuerà la sua avventura con il Santos. Il club brasiliano ha comunicato il prolungamento del contratto dell’attaccante fino al 31 dicembre 2026. L’annuncio è stato affidato a una nota del Santos: “Il Principe di Vila Belmiro resta a casa fino al 2026! Neymar Jr rinnova fino alla fine della stagione per continuare a scrivere la sua storia calcistica con il Sacro Mantello”.
Neymar rinnova con il Santos
Grande la soddisfazione anche da parte del giocatore, che ha commentato così l’accordo: “Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me. Ci sono stati momenti di gioia ed ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore. Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. È con voi che voglio realizzare i miei sogni”. Neymar, che compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio, proseguirà dunque il suo percorso nel club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo la salvezza ottenuta nell'ultimo campionato brasiliano.