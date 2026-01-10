Pavard nel caos dopo la finale di Supercoppa con il Psg: tifosi del Marsiglia infuriati

Pavard getta acqua sul fuoco: "Ecco cosa ho detto a Lucas Hernandez..."

Al termine de 'Le Classique' contro Dembélé e compagni, Pavard si è presentato ai microfoni dell'emittenti tv collegate sottolineando il suo disappunto per la cocente sconfitta: "Eravamo a tre minuti dal riportare il trofeo a Marsiglia. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo pressato bene, abbiamo avuto molte occasioni. Quel gol preso alla fine ci fa incazzare. Prendo gli aspetti positivi di questa partita e sono molto orgoglioso dei miei compagni, di quelli che hanno iniziato da titolari e di quelli che sono entrati in un secondo momento. Sono orgoglioso della squadra". Poi l'ex Inter getta acqua sul fuoco dopo il siparietto con Lucas Hernandez: "Fa male, fa davvero male. In effetti, è quello che ho detto a Lucas (Hernandez, ndr) prima della fine, che sono stati molto fortunati. Soprattutto perché abbiamo giocato davvero una grande partita. Abbiamo pressato bene, anche con la palla e penso che abbiamo fatto delle ottime cose tatticamente. Dobbiamo essere fieri e andare avanti a testa alta".