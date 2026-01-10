Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Pavard nel caos dopo la finale di Supercoppa con il Psg: tifosi del Marsiglia infuriati

Il difensore francese, in prestito dall'Inter, finisce nel mirino dei fan dell'OM: i social insorgono. Cosa è successo
TagspavardPsg-Marsiglia

Benjamin Pavard nella bufera. Il difensore del Marsiglia, in prestito dall'Inter, è finito nel mirino dei tifosi dell'OM. Il motivo? L'atteggiamento del 29enne nativo di Maubeuge nel post-partita della finalissima di Supercoppa di Francia (il Trophée des Champions) contro il Psg, vittorioso ai rigori. 

Pavard nel caos dopo la finale di Supercoppa contro il Psg: tifosi del Marsiglia infuriati

Dopo i calci di rigore, che hanno premiato la squadra di Luis Enrique, l'ex Inter si è fermato per scambiare qualche battuta e scherzare senza filtri con Lucas Hernandez, suo grande amico e compagno nella Nazionale francese: l'amichevole incontro tra i due, ripreso dalle telecamere, non è andato giù ai tifosi dell'Olympique che hanno bollato l'atteggiamento del giocatore come irrispettoso, soprattutto dopo una sconfitta in finale contro i rivali di sempre. Tanti i fan dell'OM che, sui social, si sono scagliati contro Pavard, chiedendo addirittura al direttore sportivo Mehdi Benatia la cessione immediata del giocatore. Su X, i tifosi del Marsiglia lo hanno infatti liquidato senza mezzi termini e con toni particolarmente duri: "Questo tizio non può restare qui", "Non rispetta il club" e "Pavard vattene!".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Pavard getta acqua sul fuoco: "Ecco cosa ho detto a Lucas Hernandez..."

Al termine de 'Le Classique' contro Dembélé e compagni, Pavard si è presentato ai microfoni dell'emittenti tv collegate sottolineando il suo disappunto per la cocente sconfitta: "Eravamo a tre minuti dal riportare il trofeo a Marsiglia. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo pressato bene, abbiamo avuto molte occasioni. Quel gol preso alla fine ci fa incazzare. Prendo gli aspetti positivi di questa partita e sono molto orgoglioso dei miei compagni, di quelli che hanno iniziato da titolari e di quelli che sono entrati in un secondo momento. Sono orgoglioso della squadra". Poi l'ex Inter getta acqua sul fuoco dopo il siparietto con Lucas Hernandez: "Fa male, fa davvero male. In effetti, è quello che ho detto a Lucas (Hernandez, ndr) prima della fine, che sono stati molto fortunatiSoprattutto perché abbiamo giocato davvero una grande partita. Abbiamo pressato bene, anche con la palla e penso che abbiamo fatto delle ottime cose tatticamente. Dobbiamo essere fieri e andare avanti a testa alta".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Benjamin Pavard nella bufera. Il difensore del Marsiglia, in prestito dall'Inter, è finito nel mirino dei tifosi dell'OM. Il motivo? L'atteggiamento del 29enne nativo di Maubeuge nel post-partita della finalissima di Supercoppa di Francia (il Trophée des Champions) contro il Psg, vittorioso ai rigori. 

Pavard nel caos dopo la finale di Supercoppa contro il Psg: tifosi del Marsiglia infuriati

Dopo i calci di rigore, che hanno premiato la squadra di Luis Enrique, l'ex Inter si è fermato per scambiare qualche battuta e scherzare senza filtri con Lucas Hernandez, suo grande amico e compagno nella Nazionale francese: l'amichevole incontro tra i due, ripreso dalle telecamere, non è andato giù ai tifosi dell'Olympique che hanno bollato l'atteggiamento del giocatore come irrispettoso, soprattutto dopo una sconfitta in finale contro i rivali di sempre. Tanti i fan dell'OM che, sui social, si sono scagliati contro Pavard, chiedendo addirittura al direttore sportivo Mehdi Benatia la cessione immediata del giocatore. Su X, i tifosi del Marsiglia lo hanno infatti liquidato senza mezzi termini e con toni particolarmente duri: "Questo tizio non può restare qui", "Non rispetta il club" e "Pavard vattene!".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Trionfo Psg in Supercoppa di FranciaPavard al Marsiglia
1
Pavard nel caos dopo la finale di Supercoppa con il Psg: tifosi del Marsiglia infuriati
2
Pavard getta acqua sul fuoco: "Ecco cosa ho detto a Lucas Hernandez..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS