Pavard nel caos dopo la finale di Supercoppa con il Psg: tifosi del Marsiglia infuriati
Benjamin Pavard nella bufera. Il difensore del Marsiglia, in prestito dall'Inter, è finito nel mirino dei tifosi dell'OM. Il motivo? L'atteggiamento del 29enne nativo di Maubeuge nel post-partita della finalissima di Supercoppa di Francia (il Trophée des Champions) contro il Psg, vittorioso ai rigori.
Pavard nel caos dopo la finale di Supercoppa contro il Psg: tifosi del Marsiglia infuriati
Dopo i calci di rigore, che hanno premiato la squadra di Luis Enrique, l'ex Inter si è fermato per scambiare qualche battuta e scherzare senza filtri con Lucas Hernandez, suo grande amico e compagno nella Nazionale francese: l'amichevole incontro tra i due, ripreso dalle telecamere, non è andato giù ai tifosi dell'Olympique che hanno bollato l'atteggiamento del giocatore come irrispettoso, soprattutto dopo una sconfitta in finale contro i rivali di sempre. Tanti i fan dell'OM che, sui social, si sono scagliati contro Pavard, chiedendo addirittura al direttore sportivo Mehdi Benatia la cessione immediata del giocatore. Su X, i tifosi del Marsiglia lo hanno infatti liquidato senza mezzi termini e con toni particolarmente duri: "Questo tizio non può restare qui", "Non rispetta il club" e "Pavard vattene!".
Pavard getta acqua sul fuoco: "Ecco cosa ho detto a Lucas Hernandez..."
Al termine de 'Le Classique' contro Dembélé e compagni, Pavard si è presentato ai microfoni dell'emittenti tv collegate sottolineando il suo disappunto per la cocente sconfitta: "Eravamo a tre minuti dal riportare il trofeo a Marsiglia. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo pressato bene, abbiamo avuto molte occasioni. Quel gol preso alla fine ci fa incazzare. Prendo gli aspetti positivi di questa partita e sono molto orgoglioso dei miei compagni, di quelli che hanno iniziato da titolari e di quelli che sono entrati in un secondo momento. Sono orgoglioso della squadra". Poi l'ex Inter getta acqua sul fuoco dopo il siparietto con Lucas Hernandez: "Fa male, fa davvero male. In effetti, è quello che ho detto a Lucas (Hernandez, ndr) prima della fine, che sono stati molto fortunati. Soprattutto perché abbiamo giocato davvero una grande partita. Abbiamo pressato bene, anche con la palla e penso che abbiamo fatto delle ottime cose tatticamente. Dobbiamo essere fieri e andare avanti a testa alta".
Benjamin Pavard nella bufera. Il difensore del Marsiglia, in prestito dall'Inter, è finito nel mirino dei tifosi dell'OM. Il motivo? L'atteggiamento del 29enne nativo di Maubeuge nel post-partita della finalissima di Supercoppa di Francia (il Trophée des Champions) contro il Psg, vittorioso ai rigori.
Pavard nel caos dopo la finale di Supercoppa contro il Psg: tifosi del Marsiglia infuriati
Dopo i calci di rigore, che hanno premiato la squadra di Luis Enrique, l'ex Inter si è fermato per scambiare qualche battuta e scherzare senza filtri con Lucas Hernandez, suo grande amico e compagno nella Nazionale francese: l'amichevole incontro tra i due, ripreso dalle telecamere, non è andato giù ai tifosi dell'Olympique che hanno bollato l'atteggiamento del giocatore come irrispettoso, soprattutto dopo una sconfitta in finale contro i rivali di sempre. Tanti i fan dell'OM che, sui social, si sono scagliati contro Pavard, chiedendo addirittura al direttore sportivo Mehdi Benatia la cessione immediata del giocatore. Su X, i tifosi del Marsiglia lo hanno infatti liquidato senza mezzi termini e con toni particolarmente duri: "Questo tizio non può restare qui", "Non rispetta il club" e "Pavard vattene!".