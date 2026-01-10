Piqué spala la neve da solo in campo e chiama i tifosi ad aiutarlo per far giocare la partita

Fc Andorra, Piqué spala la neve e chiama i tifosi ad aiutarlo

In un video postato sui profili del club si vede Piqué circondato dalla neve sul terreno di gioco dell'Estadi Nacional e con la pala in mano: " Giochiamo alle quattro e un quarto contro il Cultural Leonesa e qui ci sono 28 centimetri di neve - dice l'ex leggenda del Barcellona e della Spagna in catalano -. Invito tutta la gente di Andorra a venire ad aiutarci. Portate le pale, qui giochiamo". Un vero e proprio scontro diretto quello tra Fc Andorra e Cultural Leonesa, che sono appaiate a quota 24 e cercano punti per allontanarsi dalla zona 'calda' della classifica.