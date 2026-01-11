Mistero Yamal, cancellate quasi tutte le foto dal profilo Instagram: c'è un'ipotesi
GEDDA (Arabia Saudita) - Nessuna traccia delle sue esultanze, delle sue foto nello spogliatoio o dei suoi momenti personali. Il profilo Instagram ufficiale di Lamine Yamal è stato quasi azzerato dal talento del Barcellona che prima della finale della Supercoppa spagnola contro il Real Madrid ha deciso di fare tabula rasa lasciando soltanto un paio di post relativi a impegni commerciali, probabilmente imposti dagli impegni di sponsorizzazione.
Yamal, il messaggio criptico al Real Madrid
L'unico riferimento che l’attaccante ha lasciato sul proprio profilo è un messaggio criptico, un riferimento a una serie animata intitolata "Samurai Jack | Ashi | T5 · E2”. Questo episodio della leggendaria serie animata racconta la storia di una disperata lotta per la sopravvivenza e della resilienza di un guerriero che deve affrontare molteplici nemici per trovare la sua strada. In apparenza, ha poco a che fare con il calcio, ma conoscendo il talento dei catalani è probabile che sia un messaggio indirizzato ai prossimi avversari del Real Madrid: Yamal è pronto per la sfida.