Mistero Yamal, cancellate quasi tutte le foto dal profilo Instagram: c'è un'ipotesi

Yamal, il messaggio criptico al Real Madrid

L'unico riferimento che l’attaccante ha lasciato sul proprio profilo è un messaggio criptico, un riferimento a una serie animata intitolata "Samurai Jack | Ashi | T5 · E2”. Questo episodio della leggendaria serie animata racconta la storia di una disperata lotta per la sopravvivenza e della resilienza di un guerriero che deve affrontare molteplici nemici per trovare la sua strada. In apparenza, ha poco a che fare con il calcio, ma conoscendo il talento dei catalani è probabile che sia un messaggio indirizzato ai prossimi avversari del Real Madrid: Yamal è pronto per la sfida.