Si litiga anche in Andorra, la brutale discussione tra l'arbitro e la squadra: "Sei un pagliaccio!"

Caos, ritardi, tensioni e insulti . È successo di tutto nella sfida tra Andorra e Cultural Leonesa , valida per la 21esima giornata di LaLiga2, la Serie B spagnola. La partita è iniziata con più di due ore di ritardo a causa della neve allo Stadio Nazionale di Andorra, con il presidente dell'Andorra Piqué a spalare la neve, chiamando i tifosi ad aiutarlo . La sfida è poi terminata per 1-1, ma tra numerose polemiche .

Andorra, che caos nel finale: "Sei un pagliaccio"

Al termine della sfida i due allenatori, Carles Manso e José Ziganda, sono stati ammoniti dall'arbitro per aver discusso duramente dopo la fine della partita. Ma non solo. Nel tunnel che porta agli spogliatoi è stato espulso il fisioterapista dell'Andorra, Pere Tarradellas Ricart, incontenibile dopo il triplice fischio. "Sei un pagliaccio", la frase più volte urlata contro l'allenatore avversario e contro l'arbitro. Un finale incandescente, nonostante il freddo e la neve in campo.